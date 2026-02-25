รวม 8 เคส! ปรับราษีไศล 119,997 บาท ไล่แบนผู้บริหาร บุกลงสนามด่ากราดกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงโทษปรับเงินราษีไศล ยูไนเต็ด รวม ๆ แล้ว 119,997 บาท จากกรณีที่ นุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ที่ปรึกษาสโมสรฯ, ภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ประธานสโมสรฯ และ วีระวัฒน์ ชุ่มวงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน บุกลงสนามด่าทอกรรมการ ในเกมไทยลีก 2 นัดเปิดบ้านพ่าย พัทยา ยูไนเต็ด 0-1 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ที่ 1 นาทีที่ 81 มีการปะทะกันระหว่างผู้รักษาประตูสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด กับผู้เล่นสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ผู้ตัดสินให้การเล่นดำเนินต่อไป แล้วได้เป่าหยุดการแข่งขันเพื่อให้ทีมแพทย์เข้ามาดูอาการผู้บาดเจ็บ ในช่วงเวลาหยุดการแข่งขันได้มีผู้ชมบนอัฒจันทร์หลัก ทราบภายหลังว่าชื่อ นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ได้ใช้ไมโครโฟนของทีมงานโฆษกสนาม กล่าวถ้อยคำไม่เหมาะสมถึงการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
เหตุการณ์ที่ 2 จากรายงานผู้ตัดสินในนาทีที่ 90+9 สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ทำประตูตีเสมอ 1-1 จากผู้เล่นหมายเลข 30 นายฐิติพงษ์ โพทุมทา และได้มีการ OFR ไม่แฮนด์บอล แต่เป็นลูกล้ำหน้า ยกเลิกประตู จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทีมสุภาพสตรี ชื่อนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด (มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้ถูกส่งรายชื่อในวันแข่งขัน) ได้วิ่งลงสนามแข่งขันเพื่อจะไปต่อว่าผู้ตัดสิน โดยมีเจ้าหน้าที่ทีมบางคนได้ห้ามปราม และนำออกจากสนามแข่งขัน
เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อจบการแข่งขัน เวลา 20.30 น. ได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ประกอบด้วย นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสร, นายภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ตำแหน่งประธานสโมสร และนายวีระวัฒน์ ชุ่มวงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้เข้าสนามไปหาผู้ตัดสิน และได้ใช้ถ้อยคำหยาบคาย พร้อมกับในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ชื่อ นายวีระวัฒน์ ชุ่มวงค์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ได้มาด้านหลังแล้วใช้มือผลักผู้ตัดสิน
เหตุการณ์ที่ 4 ในขณะที่ทีมงานผู้ตัดสินเดินเข้าห้องพักได้มีกองเชียร์สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ฝั่งอัฒจันทร์หลัก ได้ด่าทีมงานผู้ตัดสินด้วยถ้อยคำหยาบคายโดยพร้อมเพรียงกัน
เหตุการณ์ที่ 5 ในขณะที่ทีมงานผู้ตัดสินเดินเข้าห้องพักได้มี นายภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ตำแหน่งประธานสโมสร ได้เดินมาแสดงพฤติกรรมและใช้วาจา ข่มขู่ ท้าทาย ผู้ควบคุมการแข่งขันอย่างรุนแรง
โดยในการแข่งขันนัดนี้ มีตำรวจ 10 นาย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 คน จำนวนผู้เข้าชม 1,459 คน ได้รับข้อมูลในที่ประชุมผู้จัดการทีมจาก SO คุณธีรยุทธ งามละม้าย
ผลพิจารณาโทษ
เหตุการณ์ที่ 1 ลงโทษสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ปล่อยให้บุคคลใดใช้เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์โดยไม่เหมาะสม มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.11 ครั้งแรกปรับเงินองค์กรสมาชิกทีมเหย้า 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท และไม่อนุญาตให้นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ที่ปรึกษาสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด เข้าสถานที่จัดการแข่งขัน 2 นัด
เหตุการณ์ที่ 2 ลงโทษนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ที่ปรึกษาสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.5 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
เหตุการณ์ที่ 3
1) ลงโทษนางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ที่ปรึกษาสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.5 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
2) ลงโทษนายภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ประธานสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.5 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
3) ลงโทษนายวีระวัฒน์ ชุ่มวงค์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.5 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
เหตุการณ์ที่ 4 ลงโทษกองเชียร์สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยาม โดยพร้อมเพรียงกัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 4.1 วรรคสอง ปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
เหตุการณ์ที่ 5 ลงโทษนายภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ประธานสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ใช้วาจาข่มขู่ผู้ควบคุมการแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.6 ถูกพักการทำหน้าที่ 2 นัด และปรับเงิน 20,000 บาท เนื่องจากเป็นการกระทำต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ให้พิจารณาเพิ่มโทษแต่ทั้งนี้โทษรวมที่จะได้รับต้องไม่เกินสองเท่า คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาเพิ่มโทษนายภาณุพงศ์ จารุวงษ์เสถียร ประธานสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด พักการทำหน้าที่อีก 2 นัด และปรับเงินอีก 20,000 บาท รวมโทษถูกพักการทำหน้าที่ 4 นัด และปรับเงิน 40,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 26,666 บาท
นอกจากนี้ สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ในฐานะทีมเหย้า ยังมีข้อบกพร่องในระบบงานรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ไทยลีก 2 ลงโทษสโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.18 (3) ปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 2 จึงลงโทษปรับสองในสาม ปรับเงิน 13,333 บาท
ส่วนในประเด็นที่สโมสรราษีไศล ยูไนเต็ด ได้เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ ที่ผู้ควบคุมการแข่งขันในวันดังกล่าวได้อนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในนัดนี้ เข้าไปในห้องผู้ควบคุมการแข่งขันก่อนการแข่งขัน เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขัน ได้สอบสวนและพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการแข่งขัน อีกส่วนหนึ่งด้วย หากพบว่ามีความผิดให้เร่งดำเนินการส่งเรื่องกลับมายังคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป