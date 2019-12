ร่วม 3 เดือน! ผีเก็บคลีนชีตครั้งแรกรอบ 15 เกมในลีก

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สามารถรักษาคลีนชีตครั้งแรกในรอบ 15 เกมในพรีเมียร์ลีกของพวกเขาได้สำเร็จในเกมบุกชนะเบิร์นลีย์ 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพปีศาจแดงได้ประตูจาก อ็องโตนี มาร์กซิยาล ท้ายครึ่งแรกกับ มาร์คัส แรชฟอร์ด ทำประตูท้ายครึ่งหลังช่วยทีมเก็บชัยชนะในลีกได้เป็นนัดที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมทะยานรั้งอันดับ 5 ของตาราง

โดยผลสกอร์ในเกมดังกล่าว ทำให้พวกเขาสามารถรักษาคลีนชีตได้เป็นเกมแรกในรอบ 15 นัดในลีก โดยหนสุดท้ายที่พวกเขาทำได้คือเกมเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ ซิตี้ 1-0 เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

❌ West Ham

❌ Arsenal

❌ Newcastle

❌ Liverpool

❌ Norwich

❌ Bournemouth

❌ Brighton

❌ Sheff Utd

❌ Villa

❌ Tottenham

❌ Man City

❌ Everton

❌ Watford

❌ Newcastle

✅ Burnley



Manchester United have their first Premier League clean sheet in 15 games! ⛔️ pic.twitter.com/gppOCFr5aa