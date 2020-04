ร่วมสู้โควิด-19! แมนฯยูฯมอบอาหาร 6 หมื่นชุดให้ทีมแพทย์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าจะทำการแจกจ่ายอาหารจำนวน 60,000 ชุดให้แพทย์ทั่วเมืองแมนเชสเตอร์ เพื่อตอบแทนบุคลากรทุกคนที่ทำงานอย่างหนักในการสู้กับโควิด-19

การมอบอาหารในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยูไนเต็ด, มูลนิธิแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, มีลฟอร์ซ และบิดฟู้ด โดยจะเริ่มแจกจ่ายจากโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ในวันศุกร์เป็นวันแรก

"ช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเรา" แมนฯ ยูฯ กล่าวบนทวิตเตอร์

Helping those who help us ❤️#MUFC @MFTNHS @SalfordRoyalNHS