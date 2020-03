ร่วมมือภาครัฐ! ราชันปรับรังเบร์นาเบวเป็นที่เก็บเครื่องมือแพทย์

เรอัล มาดริด แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่า พวกเขาได้ร่วมมือกับกระทรวงกีฬาสเปน (CSD) เพื่อใช้พื้นที่ในสนามซานติอาโก้ เบร์นาเบว เป็นศูนย์กลางเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ถูกรับบริจาคมา ก่อนจะกระจายให้โรงพยาบาลในเมืองมาดริดต่อไป

นอกจากนี้ ราชันชุดขาวยังอาสาเป็นส่วนกลางระหว่างภาคธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

