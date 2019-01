ร่วมทำแบบสอบถามผู้อ่านโกล ลุ้นรางวัลสุดแจ่ม!

ร่วมทำแบบสอบถามของเราสักนิด เพื่อให้โกลได้นำเสนอข่าวสารฟุตบอลอย่างตรงใจผู้อ่านต่อไป

ที่โกล เราอยากฟังความคิดเห็นของผู้อ่านอยู่เสมอ นี่คือสิ่งที่ผลักดันเรา ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กลับคืนให้ไป นอกจากนี้เรายังมีรางวัลให้ได้ลุ้นกันดังนี้

เสื้อแข่งชุดเหย้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2017-18 พร้อมลายเซ็น นิโคลัส โอตาเมนดี้

เสื้อแข่งชุดเหย้า(เบอร์ L) แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2013/14 พร้อมลายเซ็น แกรี เนวิลล์, ไรอัน กิ๊กส์

เสื้อแข่งชุดเหย้ารายการบอลถ้วย(เบอร์ XL) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 2018/19

เสื้อแข่งชุดเหย้า(เบอร์ L) บาร์เซโลนา 2018/19

ลูกฟุตบอล match ball ของลา ลีกา (เบอร์ 5) - กิฟต์เซ็ตจาก ลา ลีกา 2 ชุด

เราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากคุณพอจะสละเวลาไม่กี่นาที ทำแบบสอบถามนี้จนจบ

1. ผู้จัดกิจกรรมนี้คือโกล

2. จะมีผู้ชนะแปดคนที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากรายการนี้

2.1 เสื้อแข่งชุดเหย้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2017-18 พร้อมลายเซ็น นิโคลัส โอตาเมนดี้

2.2 เสื้อแข่งชุดเหย้า(เบอร์ L) แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2013/14 พร้อมลายเซ็น แกรี เนวิลล์, ไรอัน กิ๊กส์

2.3 เสื้อแข่งชุดเหย้ารายการบอลถ้วย(เบอร์ XL) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 2018/19

2.4 เสื้อแข่งชุดเหย้า(เบอร์ L) บาร์เซโลนา 2018/19

2.5 ลูกฟุตบอล match ball ของลา ลีกา (เบอร์ 5)

2.6 กิฟต์เซ็ตจาก ลา ลีกา 2 ชุด

3. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลข้างต้นแบบสุ่ม สูงสุดท่านละ 1 รางวัล

4. กิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

5. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือรางวัลอื่น ๆ ได้

6. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 00:00 ของวันที่ วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 ไปจนถึงเวลา 00:00 ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019

7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำแบบสอบถามความคิดเห็นผู้อ่านโกลให้ครบถ้วน โดยจะเข้าร่วมได้หนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งคนเท่านั้น การส่งความเห็นหลายครั้งโดยผู้ใช้หนึ่งคน จะมีผลให้การร่วมกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้นั้นเป็นโมฆะ

8. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยอมรับและอยู่ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม

9. ทุกกิจกรรมดำเนินการโดย Perform Media Services Ltd บริษัทจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ เลขที่ 03426471 ที่ตั้งสำนักงาน Sussex House, Plane Tree Crescent, Feltham, Middlesex, TW13 7HE

อ่านบทความต่อด้านล่าง

10. ผู้ชนะในแต่ละกิจกรรมจะตัดสินโดย Perform Media Services Ltd เท่านั้น ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลที่ได้ให้ไว้ขณะเข้าร่วมกิจกรรม หากผู้ชนะไม่ตอบกลับภายใน 72ชั่วโมง นับจากการติดต่อครั้งแรก จะถูกริบรางวัล และรางวัลจะถูกมอบให้ผู้ชนะสำรองที่ได้รับการสุ่มมาพร้อมการจับสลากครั้งแรก

11. การตัดสินของ Perform Media Services Ltd ถือเป็นสิ้นสุด และไม่อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัล พึงทราบว่าผู้สนับสนุนของกิจกรรมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลตามเห็นสมควร ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุมของเรา

12. Google Inc., Facebook inc. และ Twitter.inc ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้