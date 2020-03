ร่วมงานอองรี! 'วานยามา' ลาสเปอร์สย้ายซบมอนทรีออล

มอนทรีออล อิมแพ็ค แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว วิคเตอร์ วานยามา จาก ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มิดฟิลด์ทีมชาติเคนยาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้ทัพไก่เดือยทองในฤดูกาลนี้ ไม่ว่าจะเป็นในยุคของ เมาริซิโอ โปเช็ตติโน หรือ โชเซ มูรินโญ ก็ตาม ด้วยทั้งอาการบาดเจ็บเรื้องรังจนทำให้ไม่สามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มเก่งได้ โดยในฤดูกาลนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามไปเพียง 4 นัดรวมทุกรายการเท่านั้น

ล่าสุด เป็น มอนทรีออล ที่คว้าตัว วานยามา มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีม 3 ปีและจะเสร็จสิ้นการย้ายทีมพร้อมลงสนามอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับใบอนุญาติการซื้อขายนักเตะนานาชาติและผ่านการตรวจร่างกาย

ทั้งนี้ วานยามา จะได้ร่วมงานกับ เธียร์รี อองรี ตำนานดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาคุมทีมในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรก

