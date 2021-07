รวดเร็วปลอดภัย! บุรีรัมย์ เปิดขายเสื้อแข่งแบบ Drive Thru

บุรีรัมย์ เปิดขายเสื้อแบบ Drive Thru เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยของแฟนบอลจากโควิด-19

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยอดทีมแห่งศึกโตโยต้า ไทยลีก เปิดจำหน่ายเสื้อในรูปแบบ Drive Thru เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยของแฟนบอลที่ต้องการซื้อเสื้อแข่งฤดูกาล 2021-22



ปราสาทสายฟ้า เพิงเปิดตัวเสื้อเหย้าที่จะใช้สู้ศึกฤดูกาล 2021-22 ภายใต้คอนเซ็ปต์ สปอร์ต-แฟชั่น ที่มาพร้อมฟังก์ชั่น UV Protection ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ในราคา 690 บาท อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายสินค้าเพื่อลดการสัมผสที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื่อโควิด-19



โดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดจำหน่ายเสื้อแข่งในรูปแบบ Drive Thru ที่แฟนบอลสามารถขับรถส่วนตัวผ่าน สั่งสินค้า - จ่ายเงิน - รับสินค้า โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย



ทั้งนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะเปิดจำหน่ายเสื้อแบบ Drive Thru บริเวณประตูทางเข้าสนามช้าง เซอร์กิต (สนามแข่งรถ) โดยเปิดให้บริการทุกวัน 9:00-14:00 น. เริ่ม 24 กรกฏาคม 2564