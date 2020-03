รูกานีเอฟเฟคต์! ยูเวนตุสลงดวลลียงไม่ได้

ยูฟาต้องเจอปัญหาให้ปวดหัวอีกแล้ว จากการติดเชื้อโควิด-19ของ ดานิเอเล รูกานี เมื่อเจ้าม้าลายจะลงเล่นกับลียงในสัปดาห์หน้าไม่ได้

ยูเวนตุส จะไม่สามารถลงเล่นเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ 16 ทีม นัดที่สอง กับ โอลิมปิค ลียง ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ได้ หลังจาก ดานิเอเล รูกานี แนวรับของทีม ติดเชื้อโควิด-19

กองหลังชาวอิตาเลียนมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองในเกมเปิดรังพิชิต อินเตอร์ มิลาน 2-0 และได้ถ่ายภาพฉลองชัยชนะกับเพื่อน ๆ ในห้องแต่งตัว ในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

เพราะฉะนั้นนักเตะเจ้าม้าลายและทีมงูใหญ่จึงต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวที่บ้าน 14 วัน นั่นหมายความว่า ยูเวจะลงเล่นเกมชี้ชะตาถ้วยยุโรปกับโอแอลในสัปดาห์หน้าไม่ได้แล้ว โดยตอนนี้ต้องรอคำยืนยันของยูฟาอีกครั้งว่าจะเลื่อนเกมคู่นี้ไปเตะในวันไหน

ก่อนหน้านี้ เกม ยูโรปา ลีก ระหว่าง อินเตอร์ มิลาน พบ เกตาเฟ และ เซบีญา พบ โรมา ก็ไม่สามารถแข่งขันตามโปรแกรมได้ เนื่องจากรัฐบาลสเปนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เที่ยวบินจากอิตาลีเข้าประเทศ ยูฟาจึงต้องหาเวลาแข่งใหม่ให้กับสองคู่นี้

