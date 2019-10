รักษาความฟิต! ฮอนดะร่วมซ้อมวิเทสส์ระหว่างหาทีม

เคสุเกะ ฮอนดะ เตรียมเข้าไปร่วมซ้อมกับ วิเทสส์ สโมสรใน เอเรดิวิชี ลีก เนเธอร์แลนด์ส เพื่อรักษาสภาพความฟิต ในระหว่างมองหาต้นสังกัดใหม่

จอมทัพชาวญี่ปุ่นกลายเป็นนักเตะไร้สังกัด นับตั้งแต่โบกมือลา เมลเบอร์น วิคตอรี หลังจากหมดสัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม

"เริ่มพรุ่งนี้ ผมจะเข้าไปซ้อมกับวิเทสส์ ขอบคุณวิเทสส์" ดาวเตะวัย 33 โพสต์ผ่านทวิตเตอร์

ก่อนหน้านี้ฮอนดะเคยมีประสบการณ์ค้าแข้งในลีกดัตช์มาแล้วกับ วีวีวี เวนโล ในระหว่างปี 2007-09

Staring tomorrow I will join @MijnVitesse training. Thank you @MijnVitesse.



I feel the same as I did 12 years ago when I was trying out. #enjoy