ย้ำจุดยืน! แข้งเยอรมนีปิดปากประท้วงหลัง FIFA แบนปลอกแขน OneLove

นักเตะทีมชาติเยอรมนี ทำมือปิดปากถ่ายภาพหมู่ก่อนเกมนัดประเดิมสนามฟุตบอลโลก 2022 กับญี่ปุ่น หลัง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แบนปลอกแขน OneLove

เยอรมนี เป็นหนึ่งในหลายชาติที่ประกาศร่วมแคมเปญสนับสนุนความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน ด้วยความตั้งใจที่จะให้กัปตันทีมสวมปลอกแขน OneLove ลงสนามในฟุตบอลโลกที่กาตาร์

ทว่าทาง ฟีฟ่า ได้ตัดสินใจแบนพร้อมขู่จะให้ใบเหลืองกัปตันทีมทุกชาติทันทีที่เห็นใส่ปลอกแขน OneLove ลงสนามตั้งแต่เริ่มเกม ซึ่งทาง สมาคมฟุตบอลเยอรมัน หรือ เดเอฟเบ เตรียมพิจารณาที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายกับฟีฟ่า เช่นกัน

“นี่ไม่ใช่การแสดงออกทางการเมือง สิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องที่ต่อรองกันได้”

“เรื่องนี้ควรได้รับความสนใจ แต่เมื่อมันยังไม่เป็นเช่นนั้น นี่คือสาเหตุที่ทำไมข้อความนี้จึงสำคัญกับเรา”

“การปฏิเสธปลอกแขนนั้นเหมือนกับการปฏิเสธเสียงของเรา เราจะยืดหยัดในจุดยืนของเรา”

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.