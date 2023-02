'ยิ่งใหญ่กว่ากีฬา!' - รวมความเห็นแฟนบอลหลังโรนัลโด้ซัด 4 ประตูให้ อัล-นาสเซอร์

CR7 ซัดคนเดียว 4 ประตูให้ อัล-นาสเซอร์ คว้าชัยเหนือ อัล เวห์ดา และนี่คือความเห็นบางส่วนของแฟนบอล

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าตัวเก่งของ อัล-นาสเซอร์ ระเบิดฟอร์มซัดคนเดียว 4 ประตู ช่วยให้ทีมบุกถล่ม อัล เวห์ดา ขาดลอย 4-0

CR7 ทำไปแล้ว 5 ประตูนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบีย โดยนี่คือแฮตทริคที่ 61 ในการเล่นฟุตบอลอาีพของเขา และเป็นประตูที่ 500 ในการเล่นเกมลีกของเขาด้วย

หลังจบเกม แฟนบอลของ อัล-นาสเซอร์ มากมายต่างพากันคอมเม้นท์ถึงฟอร์มของ โรนัลโด้ ในโซเชียลมีเดีย และนี่คือความเห็นบางส่วนที่เรานำมาให้ชม

Twitter

โรนัลโด้ ยิ่งใหญ่กว่ากีฬา! ยิ่งใหญ่สุดตลอดกาล

Twitter

โรนัลโด้ ยิงประตูได้มากสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล แต่เขาฉลองทุกประตูเหมือนเป็นประตูแรก เขารักในเกมนี้แบบไม่น่าเชื่อ

Twitter

ถึงพวกที่เกลียดทุกคน

WHAT NEXT FOR RONALDO? He'll try to follow up his outstanding game with another one when Al-Nassr face Al-Taawoun on February 17.