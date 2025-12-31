ยิ่งเล่นยิ่งเป็นแกะดำ! คาร์ราเกอร์ยุอาร์เซนอลดร็อป’โยเคเรส’

เจมี คาร์ราเกอร์ ตำนานแข้ง ลิเวอร์พูล แสดงความเห็นว่า อาร์เซนอล ควรส่ง กาเบรียล เชซุส เป็นตัวจริงแทน วิคตอร์ โยเคเรส หากมีสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์
ทัพปืนใหญ่โชว์ฟอร์มระดับท็อปในเกมเปิดบ้านถล่ม แอสตัน วิลลา ที่เครื่องแรงชนะ 11 เกมรวดแบบขาดลอย 4-1 พร้อมทำแต้มทิ้งห่าง แมนฯ ซิตี้ ชั่วคราว 5 แต้ม
แม้ชนะสวยหรู แต่ยังมีเรื่องน่ากังวลคือเป็นอีกเกมที่ โยเคเรส ยังทำผลงานไม่น่าประทับใจ ซึ่ง คาร์ราเกอร์ มองว่าเขาคือจุดด่างพล้อยเดียวในเกมที่สมบูรณ์แบบของ อาร์เซนอล และควรหลีกทางหากทั้ง เชซุส และ ฮาแวร์ตซ์ ฟิตสมบูรณ์
“ข้อเสียเดียวของอาร์เซนอลในคืนนี้, นั่นคือ โยเคเรส ไม่ควรได้ออกสตาร์ทตัวจริง เมื่อพวกเขามีนักเตะแบบนี้ในทีม” คาร์ราเกอร์ เผย
“ในอีกไม่กี่เกมข้างหน้า เมื่อ กาเบรียล กลับมาจับจังหวะได้ เขาควรออกสตาร์ทตัวจริง เขาเป็นนักเตะที่ดีกว่า โยเคเรส นั่นคือข้อเท็จจริง
“เชซุส หรือ ฮาแวร์ตซ์ เป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีกว่า โยเคเรส เขายังขาดความฟิตและคุณภาพเมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่คุณมีอยู่บนม้านั่งสำรอง ผมคิดว่า อาร์เซนอล ต้องมีนักเตะที่ดีกว่า โยเคเร สและพวกเขามีนักเตะที่ทำแบบนั้นได้ นั่นคือ เชซุส”