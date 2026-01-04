Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ยิ่งเล่นยิ่งครบเครื่อง! อาร์เตต้ายก’ไรซ์’ขึ้นชั้นมิดฟิลด์ระดับโลก

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล กล่าวยกย่อง เดแคลน ไรซ์ หลังจากทำสองประตูพาทีมบุกเอาชนะ บอร์นมัธ 3-2

มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษ พลาดลงสนามในเกมพบ แอสตัน วิลลา และฟิตกลับมาช่วยทีมในเกมเยือน ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม แบบเฉียดฉิว ก่อนจะเป็นคนเหมาสองประตูพาทีมจุดประกายกลับมาคว้าสามแต้ม

โดยสองประตูล่าสุด เป็นการยิงสองประตูเกมเดียวเป็นครั้งแรกจาก 236 เกมในพรีเมียร์ลีก ซึ่ง อาร์เตต้า กล่าวชื่นชมลูกทีมที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวหน้า เป็นนักเตะที่ครบเครื่องในทุกเกมที่ลงสนาม

“ใช่แล้ว, สำหรับผม มันใช่เลย” มิเกล อาร์เตต้า เมื่อถูกถามว่า เดแคลน ไรซ์ ก้าวไปเป็นมิดฟิลด์ระดับโลกหรือยัง

“สำหรับผมแล้ว นักเตะที่เรามีคือกลุ่มที่ดีที่สุด เดแคลน ค่อย ๆ เติมสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในการเล่นของเขาอยู่ตลอด เขาค่อย ๆ เพิ่มอาวุธเข้าไปในบทบาทของเขาในทีม

“ผมไม่เห็นว่าเขาจะไปหยุดที่ตรงไหน เพราะเขายังมีอะไรอีกมากที่จะพัฒนาได้ และเขาก็ต้องการพัฒนาต่อไป เขาคือนักเตะที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเราจริง ๆ”

