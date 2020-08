ย้ายค่าย! สองทีมเมืองมิลานเซ็นสัญญาพาร์ทเนอร์เกม FIFA

เอซี มิลาน และ อินเตอร์ มิลาน ตกลงเซ็นสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับค่าย EA Sports ในเกม FIFA 21 ที่จะวางจำหน่ายต้นเดือนตุลาคมนี้

สองยักษ์ใหญ่เมืองมิลานเพิ่งหมดสัญญากับทางค่าย Konami ซึ่งจะทำให้เกม eFootball PES ภาคใหม่จะไม่มีโลโก้, ชุดแข่ง, สนามถูกลิขสิทธิ์ของทั้งสองทีมปรากฎในอนาคต

ล่าสุดทาง EA Sports ได้ยืนยันแล้วว่าสองทีมเมืองมิลานตกลงเป็นพาร์ทเนอร์แบบ Premium กับทางค่ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้นักเตะทั้งสองทีมได้รับการสแกนใบหน้าให้สมจริงยิ่งขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดในสนามแข่งท่ีจะมีรายละเอียดที่ดีขึ้น รวมไปถึงสนามใหม่ในอนาคตที่มีแผนจะสร้างอีกด้วย

อีกทั้งยังจะเพิ่มรายละเอียดในโหมด Career ให้สมจริงขึ้นของทั้งสองทีม รวมถึงโหมด FUT ที่มีการเผยตำนานนักเตะอย่าง ริคาร์โด้ กาก้า ของมิลาน และ ฮาเวียร์ ซาเน็ตติ ของอินเตอร์อีกด้วย

