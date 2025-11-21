ยังไม่พร้อม! 'มาเน'แจงเหตุปฏิเสธย้ายซบ แมนฯยูฯ

ซาดิโอ มาเน แนวรุกทีมชาติเซเนกัลของ อัล นาสเซอร์ เผยสาเหตุที่เคยปฏิเสธการย้ายไปอยู่กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2015 ทั้งที่มีโอกาสได้คุยกับ หลุยส์ ฟาน กัล แล้ว
ดาวเตะวัย 33 ปี เล่าในรายการ Rio Ferdinand Presents ว่าเขาเคยเจรจากับ ฟาน กัล สมัยค้าแข้งอยู่กับ เซาแธมป์ตัน แต่สุดท้ายเลือกปฏิเสธปีศาจแดง โดยให้เหตุผลว่าไม่มั่นใจในคำตอบของกุนซือชาวดัตช์ และรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมในเวลานั้น
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โทรหาผมตอนนั้น ผมคุยกับ ฟาน กัล เขาบอกว่าอยากให้ผมไปยูไนเต็ดจริงๆ” มาเน กล่าว
“ผมถามเขาตรง ๆ เลยว่า: ‘พวกคุณมีเดปาย, รูนีย์, ดิ มาเรีย, ฟาน เพอร์ซี แล้วผมจะไปเล่นตรงไหน?’ เพราะผมเป็นคนที่อยากลงสนาม ผมต้องได้เล่น”
“ฟาน กัล บอกผมว่า ‘ผมรู้ว่าคุณเก่ง ถ้าคุณทำได้ดีในสนามซ้อม คุณจะได้ลงเล่น แต่เราก็มีนักเตะคนอื่นที่ดีเหมือนกัน’”
“ผมยังไม่ถูกใจกับคำอธิบายของเขาสักเท่าไหร่ ตอนนั้นผมยังไม่พร้อม ผมยังเด็ก และต้องการคนคอยช่วยพัฒนาอีกนิด ผมยังไม่สม่ำเสมอด้วยซ้ำตอนอยู่ที่เซาแธมป์ตัน”
โดย มาเน ย้ายไปอยู่กับ ลิเวอร์พูล ในปีถัดมาด้วยค่าตัว 36 ล้านปอนด์ ซึ่งต่อมาเขากลายเป็นกำลังสำคัญพาทีมของ เจอร์เก้น คล็อปป์ คว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก