พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ยังแปลกใจ! ไมค์ ดีนรับแอบสงสัยคิวพีอาร์ปล่อยแมนฯ ซิตี้แซงชนะสุดดราม่า 13 ปีก่อน

ไมค์ ดีน อดีตผู้ตัดสินคนดัง เปิดเผยว่าเขายังสงสัยเรื่องที่นักเตะ ควีน พาร์ค เรนเจอร์ส เตะบอลยาวกลับไปให้ แมนฯ ซิตี้ บุก จนเรือใบสีฟ้าได้ประตูชัยคว้าแชมป์สุดดราม่าในอดีต

หลังเกมเมื่อเมื่อ 13 ปีที่แล้ว เวย์น รูนีย์ เคยตั้งแง่นักเตะ คิวพีอาร์ ปล่อยจอยยอมให้ แมนฯ ซิตี้ แซงชนะท้ายเกม 3-2 คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2011/12 สุดดราม่า

โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา ณิบริล ซิสเซ ที่มีภาพไปกอดฉลองแชมป์ร่วมกับ ซามีร์ นาสรี เพิ่งออกมาขอเคลียร์ประเด็นดังกล่าว โดยย้ำว่าเขาเพียงไปดีใจกับเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมายาวนานตั้งแต่ โอลิมปิก มาร์กเซย และทีมชาติฝรั่งเศสเท่านั้น

โดย ไมค์ ดีน ที่ทำหน้าที่ตัดสินเกมในวันนั้น เผยว่าเขาเองเห็นอาการนักเตะ คิวพีอาร์ เปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าพวกเขารอดตกชั้นช่วงท้ายเกม และไม่เข้าใจจังหวะท้าย ๆ ที่โดนตีเสมอ 2-2 แล้วเตะยาวกลับไปให้นักเตะ แมนฯ ซิตี้ บุกต่อจนเป็นที่มาประตูชัยของ เซร์คิโอ อเกวโร ในที่สุด

“มันเป็นหนึ่งในทีมที่เราในฐานะผู้ตัดสินในสัปดาห์นั้น ตอนที่ประกาศรายชื่ออกมา เราทุกคนต่างอยากลงตัดสินเกมนั้น” ไมค์ ดีนเผยกับ  The Overlap Fan Debate

“ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมได้ตัดสินเกมนั้นจริง ๆ, การทำหน้าที่ในเกมนี้, การเดิมพันต่าง ๆ และรูปเกมที่เป็นไป

“เรารู้ดีว่า ยูไนเต็ด เอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ได้แน่ เป็นไปตามคาด เราต่างคิดว่า แมนฯ ซิตี้ จะชนะสบาย ๆ อยู่แล้ว แต่มันไม่ใช่แบบนั้น

“สิ่งที่แปลกก็คือ เมื่อเข้าถึงช่วงท้ายเกม เมื่อ คิวพีอาร์ รู้ว่าพวกเขารอดตกชั้นแล้ว ผมได้คุยกับ คลินท์ ฮิลล์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อพวกเขารู้ว่ารอดตกชั้น, เจมี แม็คกี ร้องดีใจอยู่ในสนามตอนที่เกมยังเล่นกันอยู่

“พอเกมเสมอ 2-2 และพวกเขาก็เตะกลับไปให้ซิตี้บุกเลย และเราก็ได้แต่คิด “มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย, ทำไมพวกเขาเตะบอลกลับไปให้คู่แข่งแบบนั้นล่ะ?’ ผมพูดแบบนั้นเลยนะใส่หูฟัง

“มันเป็นอะไรที่แปลกมาก เขี่ยกลาางและเตะกลับไปให้พวกเขาบุกใส่เลย

“ตอนนั้น นีล สวาร์บริค ผู้ตัดสินที่สี่ พูดว่า ‘จดจ่อกับเกมต่อ มีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น; คุณรู้ได้เลยล่ะ

“แต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพวกเขาเตะยาวไปให้ ซิตี้ ทำไม ผมแค่…ไม่รู้สิ”

ด้าน รูนีย์ ที่เคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนหน้านี้ อยู่ในรายการวันนี้เช่นกัน ได้เสริมว่า “พวกเขามีอดีตนักเตะ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล อยู่หลายคนในทีม ผมรู้ว่า โจอี้ (บาร์ตัน) ทำสุดความสามารถแล้ว แต่ ฌิบริล ซิสเซ ออกมาพูดว่าเขาร่วมฉลองกับนักเตะ ซิตี้ หลังเกมจริง ๆ”

