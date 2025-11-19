ยังแปลกใจ! ไมค์ ดีนรับแอบสงสัยคิวพีอาร์ปล่อยแมนฯ ซิตี้แซงชนะสุดดราม่า 13 ปีก่อน

ไมค์ ดีน อดีตผู้ตัดสินคนดัง เปิดเผยว่าเขายังสงสัยเรื่องที่นักเตะ ควีน พาร์ค เรนเจอร์ส เตะบอลยาวกลับไปให้ แมนฯ ซิตี้ บุก จนเรือใบสีฟ้าได้ประตูชัยคว้าแชมป์สุดดราม่าในอดีต
หลังเกมเมื่อเมื่อ 13 ปีที่แล้ว เวย์น รูนีย์ เคยตั้งแง่นักเตะ คิวพีอาร์ ปล่อยจอยยอมให้ แมนฯ ซิตี้ แซงชนะท้ายเกม 3-2 คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2011/12 สุดดราม่า
โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมา ณิบริล ซิสเซ ที่มีภาพไปกอดฉลองแชมป์ร่วมกับ ซามีร์ นาสรี เพิ่งออกมาขอเคลียร์ประเด็นดังกล่าว โดยย้ำว่าเขาเพียงไปดีใจกับเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมายาวนานตั้งแต่ โอลิมปิก มาร์กเซย และทีมชาติฝรั่งเศสเท่านั้น
โดย ไมค์ ดีน ที่ทำหน้าที่ตัดสินเกมในวันนั้น เผยว่าเขาเองเห็นอาการนักเตะ คิวพีอาร์ เปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าพวกเขารอดตกชั้นช่วงท้ายเกม และไม่เข้าใจจังหวะท้าย ๆ ที่โดนตีเสมอ 2-2 แล้วเตะยาวกลับไปให้นักเตะ แมนฯ ซิตี้ บุกต่อจนเป็นที่มาประตูชัยของ เซร์คิโอ อเกวโร ในที่สุด
“มันเป็นหนึ่งในทีมที่เราในฐานะผู้ตัดสินในสัปดาห์นั้น ตอนที่ประกาศรายชื่ออกมา เราทุกคนต่างอยากลงตัดสินเกมนั้น”
“ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมได้ตัดสินเกมนั้นจริง ๆ, การทำหน้าที่ในเกมนี้, การเดิมพันต่าง ๆ และรูปเกมที่เป็นไป
“เรารู้ดีว่า ยูไนเต็ด เอาชนะ ซันเดอร์แลนด์ ได้แน่ เป็นไปตามคาด เราต่างคิดว่า แมนฯ ซิตี้ จะชนะสบาย ๆ อยู่แล้ว แต่มันไม่ใช่แบบนั้น
“สิ่งที่แปลกก็คือ เมื่อเข้าถึงช่วงท้ายเกม เมื่อ คิวพีอาร์ รู้ว่าพวกเขารอดตกชั้นแล้ว ผมได้คุยกับ คลินท์ ฮิลล์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อพวกเขารู้ว่ารอดตกชั้น, เจมี แม็คกี ร้องดีใจอยู่ในสนามตอนที่เกมยังเล่นกันอยู่
“พอเกมเสมอ 2-2 และพวกเขาก็เตะกลับไปให้ซิตี้บุกเลย และเราก็ได้แต่คิด “มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย, ทำไมพวกเขาเตะบอลกลับไปให้คู่แข่งแบบนั้นล่ะ?’ ผมพูดแบบนั้นเลยนะใส่หูฟัง
“มันเป็นอะไรที่แปลกมาก เขี่ยกลาางและเตะกลับไปให้พวกเขาบุกใส่เลย
“ตอนนั้น นีล สวาร์บริค ผู้ตัดสินที่สี่ พูดว่า ‘จดจ่อกับเกมต่อ มีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น; คุณรู้ได้เลยล่ะ
“แต่ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าพวกเขาเตะยาวไปให้ ซิตี้ ทำไม ผมแค่…ไม่รู้สิ”
ด้าน รูนีย์ ที่เคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อนหน้านี้ อยู่ในรายการวันนี้เช่นกัน ได้เสริมว่า “พวกเขามีอดีตนักเตะ ซิตี้ และ ลิเวอร์พูล อยู่หลายคนในทีม ผมรู้ว่า โจอี้ (บาร์ตัน) ทำสุดความสามารถแล้ว แต่ ฌิบริล ซิสเซ ออกมาพูดว่าเขาร่วมฉลองกับนักเตะ ซิตี้ หลังเกมจริง ๆ”