ยังแค่จ่าฝูง! 'โซบอสซ์ไล'ย้ำ อาร์เซนอล ต่างหากที่กำลังต้องเจอกับแชมป์

โดมินิค โซบอสซ์ไล กองกลางของ ลิเวอร์พูล มองว่าบิ๊กแมตช์กับ อาร์เซนอล ไม่ใช่พวกเขาที่ต้องเจอกับทีมว่าที่แชมป์ แต่เป็น ไอ้ปืนใหญ่ ต่างหากที่กำลังจะต้องดวลกับแชมป์เก่า
หงส์แดง มีโปรแกรมบุกเยือน เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ในศึกพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามมิดฟิลด์ชาวฮังการีว่านี่คือการเผชิญหน้ากับทีมว่าที่แชมป์หรือไม่ เจ้าตัวก็ตอบว่ายังไม่คิดเช่นนั้น
"มันยังอีกยาวไกล...พรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องง่าย คุณไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ภายในเดือนมกราคมหรอก ดังนั้นผมจึงไม่คิดแบบนั้น เราไม่ได้เผชิญหน้ากับทีมแชมป์" โซบอสซ์ไล กล่าว
"อาร์เซนอล คือหนึ่งในทีมเต็งในปีนี้ มีทีมที่ยอดเยี่ยมมาก แต่เราก็ไม่ควรลืมแมนฯซิตี้ และ แอสตันวิลลา ที่กำลังทำผลงานได้ดีมากเช่นกัน"
"ดังนั้นเราไม่ได้เล่นกับแชมป์ พวกเขา [อาร์เซนอล] ต่างหากที่ต้องเล่นกับแชมป์"