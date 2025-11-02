FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN UTDAFP
ยังแก้ไม่หาย! อโมริมรับแข้งแมนฯ ยูฯสติหลุดเสียสองประตูติดกัน

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าทีมของเขาเสียสมาธิและการควบคุมเกม จนโดน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ทำสองประตูติดกัน ในเกมที่ทั้งสองทีมเสมอกันไป 2-2

ทัพปีศาจแดง ได้ประตูขึ้นนำจาก คาเซมิโร ในครึ่งแรก ก่อนที่เจ้าป่าจะเร่งเครื่องรัวสองประตูติด ๆ กันจาก มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ และ นิโคโล ซาโวนา ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาได้จากลูกวอลเลย์สุดสวยของ อาหมัด แบ่งแต้มกันไปในที่สุด

โดยหลังเกม อโมริม ยอมรับว่าทีมของเขาสมาธิหลุดช่วงเสียประตู โดยชี้ว่าทีมของเขารับมือสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อน แต่ยังไม่ดีพอในการเก็บผลการแข่งขัน

“ถ้าพูดถึงเรื่องเกม เราเสียการควบคุมไป 5 นาที” อโมริม เผย

“ผมรู้สึกได้เลยจากอดีตที่ผ่านมา ถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ เราคงกระเสือกกระสนมากกว่าในวันนี้

“ความรู้สึกของผมคือเราเล่นได้ดี แต่พลังงานของเราตกลงไปเล็กน้อย เมื่อเราเปี่ยมไปด้วยพลังงานเต็มที่ เราเป็นทีมที่ดีกว่านี้ นักเตะของผมทุ่มกันสุดตัวแล้ว แต่เรามีศักยภาพที่ดีกว่านี้ได้

“บางครั้ง เราเจอช่วงเวลาแบบนี้ ท้ายที่สุดสองแต้มของเราหลุดลอยไป และเราต้องกลับมาคว้าสามแต้มให้ได้ในเกมต่อไป”

