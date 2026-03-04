ยังแก้ไม่ตก! 'ชล็อต'เซ็ง ลิเวอร์พูล พลาดแบบเดิมๆจนพ่ายวูล์ฟส์

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อ วูล์ฟแฮมตัน 1-2 คือภาพสะท้อนของทีมในฤดูกาลนี้ หลังทีมเสียประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอีกครั้ง
เกมนี้ “หงส์แดง” ครองบอลมากกว่า และสร้างโอกาสได้มากกว่าแต่จบสกอร์ไม่ได้ ก่อนถูกลงโทษในช่วงท้ายเกม ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาเสียประตูตัดสินเกมในช่วงทดเวลา
โดย ชล็อต ชี้ว่าเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่ทีมยังผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ นั่นคือจัดการกับโอกาสที่มีไม่ได้และเสียประตูท้ายเกมอีกแล้ว
“เรื่องเดิมๆ อีกแล้ว ช่วงหลังเราเก็บแต้มได้เพราะทำประตูจากลูกตั้งเตะหลายครั้ง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยใน 5-7 เกมหลังสุดคือ เรามีปัญหาและเจองานยากมากในการทำประตูจากโอเพ่นเพลย์ แม้จะสร้างโอกาสได้ก็ตาม” ชล็อต กล่าว
“เราครองบอลมากกว่าคู่แข่ง สร้างโอกาสจากโอเพ่นเพลย์ได้มากกว่าโดยรวม แต่กลับมีปัญหาในการเปลี่ยนมันเป็นประตู นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งมากในฤดูกาลนี้”
ชล็อต กล่าวเสริมเกี่ยวกับการเสียประตูช่วงทดเจ็บว่า
“ที่มันเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาอาจเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ก็เกิดขึ้นกับเราหลายครั้งเหลือเกิน ช่วงหลังเราทำประตูจากลูกตั้งเตะได้เยอะ วันนี้ก็ได้ลูกตั้งเตะหลายครั้ง แต่ครึ่งแรกเราทำได้แย่มาก เราแทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลย แต่ให้โอกาสไปครั้งเดียวและเสียถึงสองประตู”
“เราทำให้ตัวเองลำบากด้วยผลการแข่งขันแบบนี้ ตอนนี้เหลืออีกเก้าเกมในพรีเมียร์ลีก เรากำลังเข้าใกล้ช่วงท้ายฤดูกาลมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องทำให้ดีกว่านี้ เล่นให้ดีกว่านี้ เรามีโอกาสมากพอที่จะชนะเกมนี้ ต้องให้เครดิตวูล์ฟส์ เพราะพวกเขาสู้ตั้งแต่วินาทีแรกจนจบ และอาจได้รับโชคเล็กน้อยที่สมควรได้รับ”