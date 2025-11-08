ยังมีโอกาส! ทูเคิลแจงเหตุไม่เรียก 'เวลเบ็ค' คัมแบ็คทีมชาติอังกฤษ

โธมัส ทูเคิล เฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษ เผยสาเหตุที่ แดนนี เวลเบ็ค กองหน้าฟอร์มแรงของ ไบรท์ตัน ไม่มีชื่อในทีมชุดล่าสุด
หัวหอกวัย 33 ปี ออกสตาร์ตซีซั่นได้อย่างร้อนแรง ยิงไปแล้ว 6 ประตูจาก 10 นัดในลีก จนหลายฝ่ายเรียกร้องให้เรียกกลับมาติดทัพสิงโตคำรามอีกครั้ง หลังหลุดทีมไปตั้งแต่ปี 2018
อย่างไรก็ตาม ทูเคิล เลือกเรียกเพียง แฮร์รี่ เคน เป็นกองหน้าธรรมชาติคนเดียวในทีมชุดคัดบอลโลกที่จะพบ เซอร์เบีย และ แอลเบเนีย โดยเจ้าตัว เผยเหตุผลกับ BBC Radio 5 Live ว่า
“ใช่ เขาใกล้เคียงมากที่จะถูกเรียกตัว เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของ ไบรท์ตัน และเป็นผู้เล่นที่พิเศษมาก" ทูเคิล กล่าว
"เขายิงได้ต่อเนื่อง และอยู่ในข่ายพิจารณาแน่นอน เราเห็นถึงสิ่งที่เขาทำได้ แต่สุดท้ายเราตัดสินใจเลือกตัวเลือกอื่น”
ด้าน เวลเบ็ค เองก็เผยก่อนหน้านี้ว่า ได้รับกำลังใจจากทั้งโค้ช ฟาเบียน เฮิร์เซเลอร์ และเพื่อนร่วมทีมให้กลับไปติดทีมชาติอีกครั้ง
“ตอนประชุมทีม โค้ชแค่พูดว่า ‘ใครคิดว่า แดนนี ควรเล่นให้ทีมชาติอังกฤษ ยกมือขึ้น’ แล้วแทบทุกคนก็ยกมือ ผมไม่ได้มองด้วยซ้ำ แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่พวกเขามีให้”
“ผมมั่นใจในศักยภาพของตัวเองและสนุกกับการเล่นให้ไบรท์ตัน ส่วนเรื่องทีมชาติ ถ้ามันจะมา มันก็จะมาเอง”
อดีตกองหน้า แมนฯ ยูไนเต็ด และ อาร์เซน่อล ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษไปแล้ว 42 นัด ยิง 16 ประตู และยังไม่ปิดโอกาสคืนสู่เวทีระดับชาติอีกครั้ง.