ยังมีงานต้องทำ! 'เฟล็ทเชอร์'เร้าแข้ง แมนฯยูฯ อย่าปล่อยให้ฤดูกาลนี้สูญเปล่า

ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ เฮดโค้ชชั่วคราวของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมากระตุ้นลูกทีมว่าอย่าปล่อยให้ฤดูกาลนี้เปล่าประโยชน์ แม้จะเพิ่งตกรอบ เอฟเอ คัพ หมดลุ้นแชมป์ทุกรายการแล้วก็ตาม

ปีศาจแดง พ่าย ไบรท์ตัน คาบ้าน 1-2 จอดป้ายเอฟเอ คัพ ฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อย โดยพวกเขาไม่มีเกมยุโรป รวมถึงตกรอบศึกคาราบาว คัพ ไปก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ตอนนี้เหลือโปรแกรมลงสนามแค่ในศึกพรีเมียร์ลีกเท่านั้น

โดย เฟล็ทเชอร์ ยอมรับว่านี่คือสถานการณ์ที่น่าผิดหวังสำหรับสโมสร แต่กระตุ้นแข้งปีศาจแดงว่าอย่าเพิ่งถอดใจและปล่อยให้ฤดูกาลนี้สูญเปล่า 

นี่คือสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ เราไม่สามารถหลบอยู่ข้างหลังเรื่องนี้ได้” เฟล็ทเชอร์ กล่าว

เราต้องเผชิญหน้ากับมัน และเราต้องจัดการกับมัน และนี่ไม่ใช่ระดับของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือสิ่งที่คาดหวังจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด"

“นักเตะต้องรวมพลังกัน, รับผิดชอบ, หาทางพัฒนาอย่างรวดเร็ว และรับมือกับความท้าทายในช่วงที่เหลือของฤดูกาล อย่าปล่อยให้ฤดูกาลนี้เสียเปล่า

