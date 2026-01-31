ยังจำไม่ลืม! 'ลี ชาร์ป'เผยโดนเฟอร์กี้ สั่งให้เลิกกับแฟน-ขายหมาทิ้ง หลังฟอร์มตก

ลี ชาร์ป อดีตมิดฟิลด์ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เล่าย้อนถึงความเข้มงวดของ เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่ควบคุมทุกแง่มุมชีวิตนักเตะ เพื่อรักษามาตรฐานของสโมสร
'เฟอร์กี้' คือผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล พาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ครองแชมป์พรีเมียร์ลีก 13 สมัย, เอฟเอ คัพ 5 สมัย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2 สมัย ตลอดระยะเวลา 26 ปีที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ซึ่งขึ้นชื่อเรื่อง “วินัยเหล็ก” และการปกครองทีมแบบเบ็ดเสร็จ
ชาร์ป ซึ่งลงสนามให้ปีศาจแดงมากกว่า 250 นัด และคว้าแชมป์ 7 รายการ เล่าถึงถึงความเฮี้ยบของเฟอร์กี้และเหตุการณ์ที่จำไม่ลืมหลังโชว์ฟอร์มไม่ดีในเกมเยือน ลิเวอร์พูล ที่แอนฟิลด์
“เขา (เฟอร์กี้) คุมทุกอย่างในสโมสร ตั้งแต่ระดับบนถึงล่าง ” ชาร์ปกล่าว
“ตอนนั้นเขาอนุญาตให้ผมย้ายไปอยู่กับแฟน และถามว่าเราจะแต่งงานกันไหม เราคบกันมาตั้งแต่ผมอายุ 12 ปี และมันก็เป็นแผนในอนาคต”
“แต่เขาบอกว่า ถ้าฟอร์มผมตก ผมต้องกลับไปอยู่หอ ผมก็ตอบไปว่า ‘ไม่มีปัญหา’ แต่จากนั้นฟอร์มผมก็ดรอปจริง ๆ”
"ที่แอนฟิลด์ เขาตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเล่นของเราเพื่อรับมือกับ ลิเวอร์พูล โดยใช้กองหลัง 3 คนและกองกลาง 5 คน ผมกับ ไรอัน กิ๊กส์ วิ่งวนไปวนมาไม่รู้ว่าต้องประกบใคร เกมก็ผ่านไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไร ตอนพักครึ่ง เขาพูดแบบอ้อมๆ ว่า "พวกแกไร้ประโยชน์ชิบหาย"
“หลังจบเกม เขาบอกผมว่า ‘พรุ่งนี้ไปขายบ้าน ขายรถ ขายหมา ส่งแฟนกลับเบอร์มิงแฮม แล้วกลับไปอยู่หอพัก’”
โดย ชาร์ป ยอมรับว่าเขาทำตามทุกอย่าง และความสัมพันธ์กับแฟนสาวก็จบลงในวันนั้น
“ผมเล่นไม่ดี ถูกเปลี่ยนตัวออกประมาณ 20 นาทีก่อนจบเกม กลับบ้านไปบอกแฟนว่าเธอต้องกลับบ้าน นั่นคือจุดจบของทุกอย่าง”
“ทุกสัปดาห์เขาจะเดินมาถามผมตอนซ้อมว่า ‘แต่งงานหรือยัง?’
"ผมก็ได้แต่ตอบว่า ‘แต่งงานอะไร คุณเป็นคนส่งแฟนผมกลับบ้านเอง!’”