ยะโฮร์มีลุ้น! โกเบแถลงไม่ต่อสัญญาโพดอลสกี้

วิสเซล​ โกเบ ทีมในเมจิ ยาสุดะ เจลีก 1 แถลงยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับ ลูคัส โพดอลสกี้ แนวรุกชาวเยอรมัน ทำให้นักเตะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระ

สัญญาของอดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลก เพิ่งหมดลงกับโกเบต้นสังกัดไปเมื่อจบภารกิจช่วยทีมคว้าแชมป์เอมเพอเรอร์สสมัยแรกของสโมสรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ล่าสุด​ โกเบ ได้แถลงยืนยันแล้วว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับ โพลดี้ สำหรับฤดูกาล 2020 ซึ่งจะทำให้นักเตะสามารถเจรจาย้ายไปร่วมทีมใหม่ได้แบบอิสระ

โดยก่อนหน้านี้ โพลดี้ เพิ่งไปเยี่ยมชม สุลต่าน อิบราฮิม สเตเดี้ยม รังเหย้าแห่งใหม่ของยะโฮร์ ทีมดังของลีกมาเลเซีย ซึ่งเจ้าของทีมยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงแต่อาจเป็นการร่วมงานในบทบาทอื่นเนื่องจากโควตานักเตะต่างชาติที่เต็มแล้วนั่นเอง

ทั้งนี้ โพดอลสกี้ ย้ายมาค้าแข้งกับ วิสเซล โกเบ ในปี 2017 ลงสนามไปทั้งหมด 61 นัดและทำไป 17 ประตูรวมทุกรายการ

【契約満了のお知らせ】



FW ポドルスキ選手と契約満了に伴い、交渉を進めておりましたが、来季の契約を更新しないことが決まりました。@Podolski10 and Vissel Kobe have agreed to part ways.



詳細はこちら▼https://t.co/MM4khvXzyH#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/d3cLtOTxYB