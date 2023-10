ยอมเพื่อทีม! โรดรีโก้-คามาวินก้ารับไม่ถูกใจตำแหน่งกับมาดริด

สองแข้งราชันชุดขาวยอมรับว่าพวกเขาไม่ค่อยพอใจกับตำแหน่งที่ได้ลงสนามให้กับทีม

โรดรีโก้ และ เอดูอาร์โด้ คามาวินก้า เผยว่าพวกเขาไม่ค่อยพอใจกับตำแหน่งที่ได้ลงสนามในทีมเรอัล มาดริดในช่วงที่ผ่านมา

แนวรุกทีมชาติบราซิล ถูก คาร์โล อันเชล็อตติ ปรับมายืนเป็นกองหน้าคู่ตรงกลางเพื่อสอดรับกับแผนการเล่นใหม่ของทีมในฤดูกาลนี้ ขณะที่แข้งทีมชาติฝรั่งเศสมักจะถูกโยกไปยืนเป็นเบ็คซ้ายจำเป็นอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาด้วยอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีม

“มันสำคัญที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปได้ ผมบอกเสมอว่าผมชอบเล่นเป็นปีก ผมไม่ชอบเล่นเป็นกองหน้าหมายเลข 9 แม้ว่าที่สโมสรผมต้องทำ ที่นี่กับทีมชาติ ผมสามารถขยับไปได้ทั่วสนาม ซึ่งช่วยในเกมการเล่นของผม” โรดรีโก้ เผย

ขณะที่ทาง คามาวินก้า เผยว่าเขาเองก็เบื่อจะพูดถึงเรื่องนี้ “ผมถูกถามเรื่องนี้แทบทุกวัน ผมเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมและเมื่อทีมต้องการผม ผมไม่รู้เรื่องตำแหน่งนี้มาก่อน แต่มันเป็นตำแหน่งที่ผมสามารถปรับตัวเล่นได้ ไม่ว่ากับทีมชาติฝรั่งเศสหรือเรอัล มาดริด แต่ผมไม่ชอบมันนักหรอกนะ ผมคิดว่าทุกคนก็รู้ดี แต่ถ้าผมต้องเล่นตรงนั้น ผมก็จะทำมัน แม้ว่าจะไม่ได้ชื่นชอบมากนักหรอก ผมยังเป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์”

