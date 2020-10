ยืมตัวครั้งที่ 5! ลิเวอร์พูลปล่อยวิลสันซบคาร์ดิฟฟ์

ลิเวอร์พูล ตัดสินใจปล่อยตัวปีกเด็กปั้นของทีมอย่าง แฮร์รี วิลสัน ไปเล่นให้กับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยสัญญายืมตัวตลอดทั้งฤดูกาล 2020-2021

แนวรุกชาวเวลส์ เติบโตมาจากทีมเยาวชนของหงส์แดง แต่ได้โอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่เพียงแค่ในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพ 1 นัด และลีกคัพอีก 1 นัดเท่านั้น และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการถูกส่งให้ทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานถึง 4 ครั้งก่อนหน้านี้ ได้แก่ ครูว์ อเล็กซานดร้า, ฮัลล์ ซิตี้, ดาร์บี้ เคาน์ตี้ และล่าสุดเมื่อฤดูกาลก่อนกับบอร์นมัธ

กระทั่งล่าสุดดาวเตะวัย 23 ปี ก็โดนปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปครั้งที่ 5 โดยคราวนี้เป็นการไปอยู่กับ คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ตลอดทั้งฤดูกาลนี้ ซึ่งถือเป็นการกลับไปค้าแข้งในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งด้วย หลังก่อนหน้านี้เคยลงเล่นสมัยอยู่กับฮัลล์และดาร์บี้นั่นเอง

#CardiffCity are delighted to confirm the loan signing of @harrywilson_! 💙



