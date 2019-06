ยูฟ่าแถลงเตรียมยืนไว้อาลัยเรเยสก่อนเกมนัดชิง UCL

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป หรือ ยูฟ่า แถลงยืนยันว่าจะมีการยืนไว้อาลัยให้กับ โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส ที่เพิ่งเสียชีวิตก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

อดีตดาวเตะวัย 35 ปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในเมืองอูเตรตาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยต้นสังกัดสุดท้ายที่ เรเยส ค้าแข้งอยู่คือทีม เอกซ์เตรมาดูรา ในลีกลาลีกา 123 หรือ เซกุนด้า ดิวิชั่น

โดยทาง ยูฟ่า ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของดาวเตะผู้ล่วงลับ พร้อมยืนยันว่าจะมีการยืนไว้อาลัยให้กับ เรเยส ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ในคืนนี้

"สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปและยูฟ่า รู้สึกโศกเศร้ากับข่าวการจากไปของ โฆเซ อันโตนิโอ เรเยส ในวันนี้ และผมขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวและคนรักของเขาต่อการสูญเสียครั้งนี้" อเล็กซานเดอร์ เซเฟริน ประธานยูฟ่า กล่าว

"เขามีอาชีพการค้าแข้งสง่างาม คว้าแชมป์มาประดับเกียรติยศมากมายไม่ว่าจะย้ายไปเล่นทีมไหน และผมรู้สึกช็อคและเศร้าโศกกับการด่วนจากไปของเขา"

สำหรับ เรเยส เป็นนักเตะคนเดียวที่คว้าแชมป์ ยูโรป้าลีกได้ถึง 5 สมัยโดยเกิดขึ้นในสโมสรเซบีญาสามครั้งในปี 2014-2016 อีกสองครั้งกับ แอตเลติโก้ มาดริด ในปี 2010 และ 2012

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8