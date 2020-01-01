ยับ สตัน! โซเชียลพร้อมใจขยี้ซินซินเนติลงรูป ยาป สตัม ผิดคน
แฟนบอลและสโมสรดังจากทั่วโลก พร้อมใจกับร่วมแซว เอฟซี ซินซินเนติ ทีมในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ จากช็อตพลาดเปิดตัว ยาป สตัม เป็นกุนซือคนใหม่แต่ทว่าใช้รูปผิดคน
ทีมดังในเมเจอร์ลีก ประกาศแต่งตั้งอดีตแนวรับแมนเขสเตอร์ ยูไนเต็ด มารับบทกุนซือของทีมคนใหม่ แต่ทว่าพวกเขาพลาดไปใช้รูปของ ตินัส ฟาน เทาเนนโบรค โค้ชทีมเยาวชนของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ที่หน้าตาละม้ายคล้ายกับ สตัม
เรื่องดังกล่าว กลายเป็นกระแสสร้างเสียงฮาให้กับแฟนบอลในโลกโซเชียล รวมทั้งบรรดาแอคเคาท์ของสโมสรดังหลายสโมสรที่มายร่วมแสดงยินดีกับ สตัม โดยใช้รูปคนอื่นที่หน้าเหมือนกับเขาด้วยเช่นกันอย่างสนุกสนาน
Congratulations, Jaap! pic.twitter.com/MwugRav3Dm— Premier League USA (@PLinUSA) May 21, 2020
FC Cincinnati names Jaap Stam as new head coach pic.twitter.com/ssz0M1L6mp— Kyle Schnitzer (@Kyle_Schnitzer) May 21, 2020
Congratulations Jaap Stam. I can’t wait to see what you do at FC Cincinnati. Perhaps Ohio will be the new home of total football! pic.twitter.com/cKW6xkUR0n— Matteo Bonetti (@BonettiESPN) May 21, 2020
What up, Jaap! pic.twitter.com/HdKW7o2vmm— FC Dallas (@FCDallas) May 21, 2020
Are you sure? pic.twitter.com/5YltHo07lz— Willem II (@WillemII) May 21, 2020
Congrats, Jaap! pic.twitter.com/jiwqCHAqkQ— Columbus Crew SC (@ColumbusCrewSC) May 21, 2020
Welcome, Jaap! pic.twitter.com/v5E166Wmep— New York Red Bulls | #StayHome (@NewYorkRedBulls) May 21, 2020
welcome, Jaap pic.twitter.com/JCUCfpTWkE— Minnesota United FC (@MNUFC) May 21, 2020
Own that stage, Jaap! 👊🏻 pic.twitter.com/HOOxiQe3fx— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 22, 2020
Kudos, Jaap. pic.twitter.com/oTx6Jw1MHm— Steve McPherson (@steventurous) May 21, 2020