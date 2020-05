ยับ สตัน! โซเชียลพร้อมใจขยี้ซินซินเนติลงรูป ยาป สตัม ผิดคน

แฟนบอลและสโมสรดังจากทั่วโลก พร้อมใจกับร่วมแซว เอฟซี ซินซินเนติ ทีมในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ จากช็อตพลาดเปิดตัว ยาป สตัม เป็นกุนซือคนใหม่แต่ทว่าใช้รูปผิดคน

ทีมดังในเมเจอร์ลีก ประกาศแต่งตั้งอดีตแนวรับแมนเขสเตอร์​ ยูไนเต็ด มารับบทกุนซือของทีมคนใหม่ แต่ทว่าพวกเขาพลาดไปใช้รูปของ ตินัส ฟาน เทาเนนโบรค โค้ชทีมเยาวชนของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ที่หน้าตาละม้ายคล้ายกับ สตัม

เรื่องดังกล่าว กลายเป็นกระแสสร้างเสียงฮาให้กับแฟนบอลในโลกโซเชียล รวมทั้งบรรดาแอคเคาท์ของสโมสรดังหลายสโมสรที่มายร่วมแสดงยินดีกับ สตัม โดยใช้รูปคนอื่นที่หน้าเหมือนกับเขาด้วยเช่นกันอย่างสนุกสนาน

Congratulations Jaap Stam. I can’t wait to see what you do at FC Cincinnati. Perhaps Ohio will be the new home of total football! pic.twitter.com/cKW6xkUR0n