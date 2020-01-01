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ยับ สตัน! โซเชียลพร้อมใจขยี้ซินซินเนติลงรูป ยาป สตัม ผิดคน

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แฟนบอลพร้อมหลายสโมสรในโลกโซเชียล แห่แซว ซินซินเนติ ที่เผลอลงรูปเปิดตัวกุนซือชาวดัตช์ผิดคนกันอย่างสนุกสนาน

แฟนบอลและสโมสรดังจากทั่วโลก พร้อมใจกับร่วมแซว เอฟซี ซินซินเนติ ทีมในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ จากช็อตพลาดเปิดตัว ยาป สตัม เป็นกุนซือคนใหม่แต่ทว่าใช้รูปผิดคน

ทีมดังในเมเจอร์ลีก ประกาศแต่งตั้งอดีตแนวรับแมนเขสเตอร์​ ยูไนเต็ด มารับบทกุนซือของทีมคนใหม่ แต่ทว่าพวกเขาพลาดไปใช้รูปของ  ตินัส ฟาน เทาเนนโบรค โค้ชทีมเยาวชนของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ที่หน้าตาละม้ายคล้ายกับ สตัม

เรื่องดังกล่าว กลายเป็นกระแสสร้างเสียงฮาให้กับแฟนบอลในโลกโซเชียล รวมทั้งบรรดาแอคเคาท์ของสโมสรดังหลายสโมสรที่มายร่วมแสดงยินดีกับ สตัม โดยใช้รูปคนอื่นที่หน้าเหมือนกับเขาด้วยเช่นกันอย่างสนุกสนาน

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