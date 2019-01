ตำรวจเกิร์นซีย์ เขตปกครองตนเองของสหราชอาณาจักรในหมู่เกาะแชนแนล แถลงยุติปฎิบัติการค้นหาเครื่องบินแบบ ไพเพอร์ PA-46 มาลิบู พร้อมเอมิเลยโน ซาลา ผู้โดยสาร กับนักบินอีกหนึ่งคน ที่สูญหายไปตั้งแต่คืนวันจันทร์

ซาลา กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ารัง คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสร 15 ล้านปอนด์ ก่อนเดินทางกลับไปร่ำลาเพื่อนร่วมทีมเก่าที่น็องต์สและมีกำหนดบินกลับคาร์ดิฟฟ์ในคืนวันจันทร์

อย่างไรก็ดี เครื่องบินเล็กที่ดาวเตะวัย 28 ปีโดยสารมานั้นกลับหายไปจากเรดาร์และขาดการติดต่อที่เกาะอัลเดอร์นีย์ ในหมู่เกาะแชนแนล ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบอังกฤษ ห่างจากฝรั่งเศส 32 กิโลเมตร

การค้นหาในวันที่สองยังไม่พบวี่แววทั้งเครื่องบินและสองผู้โดยสาร จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและน้ำเย็นจัด ทำให้โอกาสที่ทั้งคู่จะรอดชีวิตเป็นไปได้ต่ำมาก จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ

ภารกิจได้เปลี่ยนจาก 'ค้นหา' เป็น 'เก็บกู้' และดำเนินการต่อไปจนแสงหมดจึงยุติลง โดยความคืบหน้าคือยืนยันข้อมูลได้แล้วว่า นักบินคือ เดวิด อิบบอทสัน วิศวกรวัย 60 มีบุตร 3 คน

สำนักควบคุมการบินสหราชอาณาจักรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เครื่องบินเล็กอย่าง ไพเพอร์ PA-46 มาลิบู ที่เกิดเหตุนี้ น่าจะไม่มีกล่องดำบันทึกข้อมูลการบินอยู่บนเครื่องเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ำหนักมาก ไม่น่าจะสามารถติดตั้งได้ รวมไปถึงไม่มีข้อบังคับให้เครื่องขนาดเล็กต้องติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูล บังคับเพียงให้ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น

คาดว่าเครื่องบินลำดังกล่าวจะเป็นของ วิลลี แม็คคาย เอเยนต์คนดังซึ่งไม่ได้เป็นผู้ดูแลซาลาแต่อย่างใด

กอนซาโล อิกวาอิน กองหน้าเพื่อนร่วมชาติยังส่งกำลังใจไปถึงซาลาผ่านทางเว็บไซต์ของเชลซีในการเปิดตัวเขาเมื่อคืนวันพุธว่า "ผมส่งใจไปให้ ความหวังคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะเสียไปได้ ดังนั้นต้องมีความหวังว่าพวกเขาจะยังอยู่ที่ไหนสักแห่ง ถ้าไม่เป็นแบบนั้น มันก็จะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่"

The thoughts of everybody at #itfc are with the friends & family of Emiliano Sala, the pilot, @CardiffCityFC & @FCNantes at this very difficult time. 🙏💙 pic.twitter.com/gV1986OyVi