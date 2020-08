ยังไม่ได้ชูเสื้อ! บาร์เซโลนา คอนเฟิร์ม ปานิช ติดเชื้อโควิด-19

บาร์เซโลนา แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เปิดเผยเรื่องการที่กองกลางตัวใหม่อย่าง มิราเล็ม ปานิช ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19

กองกลางชาวบอสเนียมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวก จากการตรวจสุขภาพกับต้นสังกัดใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยที่ตัวนักเตะนั้นมีอาการป่วยเล็กน้อย แต่ไม่น่าเป็นกังวลอะไร และจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา 15 วัน ทำให้ยังไม่สามารถไปเข้าแคมป์ปรีซีซั่นของบาร์ซาได้

ทั้งนี้ ปานิช เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับบาร์ซาด้วยค่าตัว 60 ล้านยูโร พร้อมมีบวกโบนัสอีก 5 ล้านยูโร โดยเป็นส่วนหนึ่งในดีลสลับตัวกับ อาร์ตูร์ เมโล ซึ่งโยกไปอยู่ยูเวนตุส ขณะที่เจ้าตัวยังไม่ทันได้ชูเสื้อเปิดตัวในคัมป์นูเลยด้วยซ้ำ แต่กลับต้องมาโชคร้ายติดเชื้อโควิด-19 เสียก่อน

