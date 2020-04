ยังไม่ได้คุมสักเกม! ยูเออีปลดโยวาโนวิชพ้นกุนซือ

สมาคมฟุตบอลยูเออี ตัดสินใจประกาศแยกทางกับ อิวาน โยวาโนวิช กุนซือของทีมชาติชุดใหญ่ ทั้งที่ยังไม่ได้รับหน้าที่คุมทีมเลยแม้แต่เกมเดียว

โค้ชวัย 57 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือทีมชาติยูเออีแทนที่ของ เบิร์ต ฟาน มาร์กไวจ์ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเซ็นสัญญาระยะสั้น 6 เดือน

ทว่าจากการที่โปรแกรมฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ในช่วงเดือนมีนาคมและมิถุนายน ต้องถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด จากวิกฤติโควิด-19 เทรนเนอร์ชาวเซอร์เบียจึงยังไม่ได้ทำหน้าที่คุมทีมเลยสักเกม ทำให้ยูเออีตัดสินใจแยกทางกับเขาไปก่อน และจะรอดูสถานการณ์อีกครั้งก่อนจะเลือกกุนซือคนใหม่

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26