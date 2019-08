ยังไงหนอ! บาเยิร์นปัดข่าวซาเนโอเคย้ายซบ

บาเยิร์น มิวนิค โร่ปัดข่าว เลรอย ซาเน สตาร์ของแมนฯซิตี้ ตกลงย้ายมาเล่นกับสโมสร

Bild และ Kicker สองสื่อที่มีความน่าเชื่อถือของเยอรมัน รายงานตรงกันว่า แนวรุกเรือใบสีฟ้าตัดสินใจย้ายมาเล่นกับทีมเสือใต้แล้ว และเขาพร้อมจรดปากกาเซ็นสัญญากับทีม 4-5 ปี แต่ตอนนี้ยังต้องรอสองสโมสรตกลงค่าตัวกันให้ได้ก่อน

News reports made today stating that Leroy Sané has decided to join FC Bayern do not correspond to the facts.