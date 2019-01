ยิงอีกทีเมื่อไหร่? เชน ลอง ยิง 4 ประตูล่าสุดกับโค้ช 4 คน

เชน ลอง กองหน้าวัย 31 ของเซาแธมป์ตัน ยิงประตูได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่นักบุญบุกไปปราบเลสเตอร์ ซิตี้ 2-1 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

บอลเปลี่ยนโค้ชของนักบุญแดนใต้ยังคงคึกคัก ลูกทีมของราล์ฟ ฮาเซนฮุทเทิล ออกนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกจากจุดโทษของเจมส์ วอร์ด-พราวส์ และประตูทดเจ็บของลอง แม้วิลฟรีด เอ็นดิดี้ จะมายิงตีไข่แตกในครึ่งหลังแต่ก็ไม่ทันการ โคล้ด ปูแอล แพ้ให้ทีมเก่าของเขาไปด้วยสกอร์ 2-1

ประตูสุดท้ายก่อนหน้านี้ของลอง ต้องย้อนไปในเกมที่เซาแธมป์ตันบุกพ่ายอาร์เซนอล 3-2 เดือนเมษายน 2018 เกมนั้นลองยิงให้นักบุญออกนำตั้งแต่นาทีที่ 17 แต่ทีมของมาร์ค ฮิวจ์ ก็มาเจอทีเด็ดของแดนนี เวลเบ็ค ยิงประตูชัยท้ายเกมในที่สุด

ส่วนประตูก่อนหน้าต้องถอยไปเดือนมกราคม 2018 ในเกมที่เซาแธมป์ตันเปิดบ้านพ่ายคริสตัล พาเลซ 1-2 ลองยิงออกนำในนาทีที่ 17 อีกแล้ว แต่นักบุญภายใต้การคุมทัพของเมาริซิโอ เปเญกริโน โดนไล่ยิงแซงในครึ่งหลังพ่ายไปอีก

และประตูก่อนหน้านี้ของลองเกิดขึ้นในช่วงที่เขายังทำประตูได้ต่อเนื่อง ภายใต้การคุมทัพของโคล้ด ปูแอล นี่เอง โดยเกมนั้นคือนัดบุกถล่มซันเดอร์แลนด์ 4-0 เดือนกุมภาพันธ์ 2017 ลอง ลงมาแทนมาโนโล กับเบียดินี นาทีที่ 73 และยิงได้ในช่วงทดเจ็บ

นอกจากลอง 4 โค้ช ในคืนวันเสาร์ยังมี วิลล์ คีน อดีตกองหน้าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ยิง 4 ประตูหลังสุดกับ 4 ทีม(เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์, เปรสตัน, ฮัลล์, อิปสวิช)อีกด้วย

