ยิงทีมปู่! ชมลูก'ไรท์-ฟิลลิปส์'ซัดประตูอาร์เซนอล (มีคลิป)

ดี'มาจโจ้ ไรท์-ฟิลลิปส์ ลูกชายของ ณอน ไรท์-ฟิลลิปส์ โชว์ฟอร์มทำประตูสุดสวยใส่อาร์เซนอลอดีตต้นสังกัดของ เอียน ไรท์ คุณปู่ของเขา ในเกมเอฟเอ ยูธ คัพ เมื่อคืนที่ผ่านมา

แนวรุกวัย 18 ปีซึ่งเป็นผลลิตของแมนเชสเตอร์​ ซิตี้ เป็นลูกชายของ ณอน ไรท์-ฟิลลิปส์ อดีตแนวรุกความเร็วสูง บุตรบุญธรรมของ เอียน ไรท์ ตำนานดาวเตะของทัพปืนใหญ่ ซึ่งทำให้ทั้งคู่มีศักดิ์เป็นปู่กับหลานกัน

โดยในเกม เอฟเอ ยูธ คัพ เมื่อคืนที่ผานมา เจ้าหนู ดี'มาจโจ้ ที่ปัจจุบันย้ายจากแมนฯซิตี้มาเล่นให้แบล็คเบิร์นด้วยสัญญายืมตัว โชว์ทักษะลากเลื้อยก่อนหลุดเข้าไปทำประตูใส่เดอะ กันเนอร์สอดีตต้นสังกัดของคุณปู่แบบสุดสวย ก่อนช่วยทีมถล่มเอาชนะไป 4-1

D'Margio Wright-Phillips – who is @IanWright0’s grandson, btw (🤯) – just scored THIS in the #FAYouthCup, and it’s worth sticking around for the celebration too.pic.twitter.com/EAlRTJqe6O