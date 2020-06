คอร์ทนีย์ เฮาส์ กองหลังดาวรุ่งของ แอสตัน วิลลา สร้างสถิติเป็นนักเตะที่ทำประตูได้ใน 4 ลีกบนของฟุตบอลอังกฤษ หลังทำประตูขึ้นนำใส่เชลซีในท้ายครึ่งแรก

ทัพสิงห์ผยองมาได้ประตูจากแนวรับวัย 24 ปีในช่วงท้ายครึ่งแรก ทำให้พวกเขากุมความได้เปรียบเหนือเชลซีอยู่ในขณะนี้ โดยพวกเขาต้องการ 3 แต้มเพื่อโอกาสอยู่รอดในพรีเมียร์ลีก

โดยประตูของ เฮาส์ ที่ทำได้ในเกมนี้ เป็นประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีก และยังทำให้เขายิงประตูได้ครบทั้ง 4 ลีกบนของอังกฤษ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก, แชมเปี้ยนชิพ, ลีก วัน และลีก ทู จากทั้งหมด 7 ประตูที่เขาทำได้ในอาชีพการค้าแข้ง

4 - Kortney Hause's opener against Chelsea was his first Premier League goal, meaning he has now scored in each of the top four divisions in English football, with today just his seventh league goal overall. Rules. pic.twitter.com/4P7aziMdJI