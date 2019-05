ยุคตกต่ำ! ผีจบตามหลังแชมป์ห่างสุดในรอบ 45 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างสถิติใหม่ที่ไม่น่าจดจำ หลังจบฤดูกาลโดยมีช่องว่างคะแนนตามหลังจ่าฝูงมากถึง 32 คะแนน ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล 1973/74

ทัพปีศาจแดงยังฟอร์มแกว่งจนน่าใจหาย หลังเปิดบ้านแพ้ให้กับคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ไป 0-2 ในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล ทำให้พวกเขาแพ้เกมลีกเป็นนัดที่ 4 จาก 8 นัดหลังจากที่ โอเล กุนนาร์ โซลชา ได้สัญญาคุมทีมถาวร

อย่างไรก็ตามด้วยความพ่ายแพ้ในเกมนัดสุดท้าย ทำให้ทีมปีศาจแดงจบฤดูกาลที่ 66 คะแนนจบอันดับ 6 มีช่องว่างห่างจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก 32 คะแนน ซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ในรอบ 45 ปี หลังพวกเขาเคยมีช่องว่างคะแนนตามหลังจ่าฝูง 30 คะแนนในฤดูกาล 1973/74 โดยในฤดูกาลนั้นพวกเขาตกชั้น

