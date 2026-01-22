ยกเลิกโควตาอาเซียน! ไทยลีก ปรับลงทะเบียนต่างชาติ 10 คน ลงสนาม 7 คน

วันนี้ (22 มกราคม 2569) เวลา 10.30 น. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการประชุม ร่วมกับสโมสรสมาชิกฟุตบอลลีก อาชีพ ในไทยลีก 1 (BYD SEALION 6 LEAGUE 1) ทั้ง 16 สโมสร ผ่านระบบ ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสมาคม ชั้น 2 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาลหน้า (2026/27)
โดยมี "มาดามแป้ง" นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ รวมถึงตัวแทนจากสโมสรสมาชิกในไทยลีก 1 ทั้ง 16 สโมสรเข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาปรับเปลี่ยนโควตานักกีฬาต่างชาติ ประจำฤดูกาล 2026/27 ตามที่หลายสโมสรสมาชิกได้ร่วมกันเสนอขึ้นมา และสมาคมฯ ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังทุกสโมสรสมาชิกในไทยลีก 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
ผลการประชุมในวันนี้ หลังจากมีการพิจารณา ถกแถลงถึงข้อดี และ ข้อเสียกันอย่างกว้างขวางแล้ว ผลปรากฏว่า เสียงข้างมาก จำนวน 12 สโมสรสมาชิกในไทยลีก 1 เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนโควตานักกีฬาต่างชาติ ฤดูกาล 2026/27 จากเดิมฤดูกาล 2025/26 ที่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาต่างชาติสูงสุด จำนวน 7 คน (รวมสัญชาติเอเชีย) บวกนักกีฬาสัญชาติอาเซียนได้ไม่จำกัด โดยลงแข่งขันได้ไม่เกิน 5 คน บวกนักกีฬาสัญชาติ อาเซียนอีก 2 คน
ปรับเปลี่ยนเป็น อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนนักกีฬาต่างชาติได้สูงสุดจำนวน 10 คน (ไม่จำกัดสัญชาติ) และ ลงแข่งขันในสนามได้ไม่เกิน 7 คน
นอกจากนี้ ในที่ประชุม “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ยังได้เสนอแนวทาง ปรับรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลลีก U21 ให้มีความเข้มข้น มีคุณภาพ และ น่าติดตามมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กลุ่มนักกีฬาเยาวชน มีโอกาสลงเล่น และ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะมีการเพิ่มโควตานักกีฬาอายุเกินลงสนามแข่งขันได้สูงสุด 4 คน แบ่งเป็นนักกีฬาต่างชาติสูงสุดได้ 1 คน ในจำนวน 4 คน อย่างไรก็ตามทั้งหมด ยังเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ก่อนทำการประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิก ในวาระสำคัญนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมชาติไทย ทั้งในรุ่นเยาวชน และ ชุดใหญ่