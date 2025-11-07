ยกเคส ชัยฤกษ์! ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน คุยเปาทุกระดับหากชนนักเตะต้องเป่าหยุดเกม

ไชยวัฒน์ กันสุทา ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน เปิดเผยในรายการ Referee Review ทาง AIS PLAY ต่อไปนี้หากมีเคสผู้ตัดสินชนกับนักฟุตบอล จะต้องเป่าหยุดเกมทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มีจังหวะต่อเนื่องนำไปสู่การเสียประตู
รายการ Referee Review ได้หยิบเคส ชัยฤกษ์ งามสม ที่มีดราม่าจังหวะยืนขวางทางวิ่งผู้เล่น บีจี ปทุมฯ ในเกมบุกแพ้ สุโขทัย เอฟซี จนทำให้ ‘เดอะ แรบบิท’ เสียประตูหลังจากนั้น ซึ่งผลพิจารณาโทษของคณะวินัยฯ ยืนยันว่า ผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุจากการเล่น
ทางด้าน ไชยวัฒน์ กันสุทา ผอ.ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน เผยว่า จังหวะดังกล่าวผู้ตัดสินสามารถเป่าฟาวล์ได้ และอาจมีเพียงฝั่งสุโขทัย ที่คัดค้านเล็กน้อย แต่จะไม่มีแรงกดดันต่างๆ เหมือนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เพราะยังไม่เป็นประตู
ถ้าผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม AFC Elite มีการพูดถึงเคสแบบนี้หากมีการชนจนเสียการครอบครองบอล สามารถเป่าหยุดได้หรือวิ่งมาชนแล้วผู้เล่นฝ่ายรุกพาบอลไปเล่นต่อ ผู้ตัดสินสามารถเป่าหยุดได้เช่นกัน เพราะหากกลายเป็นประตูจะเกิดความเสียหาย
โดยหลังจากนี้ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน จะหยิบเคสดังกล่าว ไปพูดคุยกับผู้ตัดสินทุกระดับชั้นของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ให้ปฏิบัติตรงกันว่า หลังจากนี้หากเกิดกรณีผู้ตัดสินชนกับนักฟุตบอล จะต้องเป่าหยุดเกมทันที เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสากล
ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้เล่น สุโขทัย ขี่หลัง ชนาธิป สรงกระสินธ์ ที่เกิดคำถามเหตุใดผู้ตัดสินจึงไม่เป่าตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ 2 ตามมา ทาง ไชยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่ นักฟุตบอลไม่มีสิทธิ์ชักศอกใส่บริเวณใบหน้าคู่ต่อสู้