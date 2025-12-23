ยกระดับขึ้นมาก! 'กัลลาส'ชม ไรซ์ ยอดมิดฟิลด์โลก เป็นรองแค่ วิตินญา

วิลเลียม กัลลาส อดีตกองหลัง อาร์เซนอล และ เชลซี ยกย่อง เดแคลน ไรซ์ ว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของโลก แต่มองว่าตำแหน่งเบอร์หนึ่ง ณ เวลานี้ยังเป็นของ วิตินญา
มิดฟิลด์วัย 26 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับ ไอ้ปืนใหญ่ ในฤดูกาลนี้ รวมถึงกับทีมชาติอังกฤษด้วย โดยล่าสุด เวย์น รูนีย์ ถึงกับยกให้เป็นนักเตะ “ขาดไม่ได้” ของทัพสิงโตคำราม และว่าที่กัปตันทีมในอนาคต ซึ่ง กัลลาส มองว่า ไรซ์ ยกระดับฝีเท้าขึ้นมากนับตั้งแต่ย้ายมาจาก เวสต์แฮม
“เขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุด แต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง เพราะสำหรับผม กองกลางที่ดีที่สุดตอนนี้คือ วิตินญา” กัลลาส กล่าว
“ผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำกับ เวสต์แฮม ในอดีตนั้นดีมาก แต่ตอนนี้กับ อาร์เซนอล เขาพัฒนาไปอีกระดับแล้ว”
“คุณจะเห็นได้ในทุกเกมที่เขาเล่น เขาแบกรับความกดดันนั้นไว้บนบ่า และดูเหมือนว่าเขาคือผู้นำของแดนกลาง ทุกครั้งที่เขาได้บอล เขาจะทำในสิ่งที่ต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
กัลลาส ทิ้งท้ายว่า หากรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ ไรซ์ มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุด หรืออาจถึงขั้นเบอร์หนึ่งของโลกในอนาคต