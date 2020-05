มี 3 ทางเลือก! ท็อฟฟีแถลงคืนค่าตัวเกมที่เหลือในบ้าน

เอฟเวอร์ตัน แถลงพร้อมคืนเงินค่าตั๋วให้กับแฟนบอลทุกคนที่มีตั๋วเข้าชมเกมเหย้าทั้ง 5 นัดที่เหลือในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เต็มจำนวน พร้อมข้อเสนออีก 2 ทางเลือก

การแข่งขันพรีเมียร์ลีก มีโอกาสกลับมาทำการแข่งขันในเดือนมิถุนายนนี้ หลังต้องหยุดการแข่งขันไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่าอย่างเร็วที่สุดคือกลับมาทำการแข่งขัน 12 มิ.ย. นี้

โดยทาง ท็อฟฟีสีน้ำเงินได้แถลงว่า พวกเขาพร้อมคืนเงินค่าตั๋วเกมเหย้า 5 นัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ให้กับแฟนบอลเต็มจำนวน ซึ่งนอกจากจะคืนมีตัวเลือกคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว ทางสโมสรยังเสนอทางเลือกอีกสองทางคือ การนำเงินบางส่วนไปบริจาคการกุศล หรือนำไปทบกับการเป็นสมาชิกของสโมสรในฤดูกาลใหม่ก็ได้

🔵 | All fans with tickets for our remaining five home #PL fixtures of the 2019/20 season will be able to claim a refund due to the increasing expectation that - should the remaining games be played - they will take place behind closed doors. #EFC