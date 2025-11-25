มือขวาชล็อต! 'ฟาน บรองค์ฮอร์สท์' โผล่ตัวเต็งคุมทีมชาติอินโดนีเซีย

เว็บไซต์ Football Insider รายงานว่า โจวานนี ฟาน บรองค์ฮอร์สท์ ผู้ช่วยโค้ช ลิเวอร์พูล ถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติอินโดนีเซีย ที่ว่างอยู่ในตอนนี้
หลังจาก PSSI ปลด แพทริค ไคลเวิร์ต เมื่อเดือนที่แล้ว เพราะทีมพลาดตั๋วไปฟุตบอลโลก 2026 'เดอะ การูด้า' กำลังเร่งหากุนซือใหม่เพื่อเตรียมทีมสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ถัดไปอย่าง เอเชียนคัพ 2027
อินโดนีเซีย มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับฟุตบอลดัตช์ เนื่องจากมีผู้เล่นลูกครึ่งเชื้อสายดัตช์หลายรายในทีมชุดปัจจุบัน ทำให้ตัวเลือกกุนซือจาก เนเธอร์แลนด์ ยังคงได้รับความสนใจ
โดย ฟาน บรองค์ฮอร์สท์ เพิ่งเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมสตาฟฟ์ของ อาร์เนอ ชล็อต เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แทนที่ จอห์น ไฮติงกา ที่ย้ายไปคุมอาแย็กซ์ ก่อนถูกปลดเช่นกันจากผลงานย่ำแย่ต้นซีซัน
แม้อินโดนีเซียจะไปถึงรอบ 4 ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย แต่ความพ่ายแพ้แบบเจ็บปวดต่อซาอุดิอาระเบีย และอิรัก ทำให้ต้องจบเส้นทางอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้สมาคมเริ่มมองหาการเริ่มต้นใหม่ทันที
ด้วยประสบการณ์คุมทีมอย่างเฟเยนูร์ด, กว่างโจว ซิตี้, เรนเจอร์ส และเบซิคตัส พร้อมสถิติ win rate เฉลี่ย 58% ทำให้ชื่อของ ฟาน บรองค์ฮอร์สต์ ถูกจับตามอง ซึ่งสื่อดังรายงานมีความเป็นไปได้ที่เขาจะอำลา ลิเวอร์พูล เพื่อรับงานคุมทีมชาติเป็นครั้งแรก