FA Carling Premiership: Southampton v Manchester UnitedGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

มีเรา ไม่มีเทา! ครั้งหนึ่ง แมนฯ ยูฯ เปลี่ยนเสื้อแข่งชุดเทากลางคัน เพราะผลงานห่วย?

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตัดสินใจเปลี่ยนสีชุดแข่งกลางคันช่วงพักครึ่งเกมเยือน เซาแธมป์ตัน ฤดูกาล 1995/96 ตกเป็นรองถึง 3 ประตูในครึ่งแรก

ก่อนที่ ปีศาจแดง ของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จะเปลี่ยนชุดแข่งมาเป็นสีน้ำเงิน-ขาว ลงสนามในครึ่งหลัง แม้สุดท้ายทีมจะยิงไล่มาได้เพียงประตูเดียวพ่ายไป 1-3 ในเกมดังกล่าว 

ควันหลงหลังเกม แมนฯ ยูไนเต็ด ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษลงโทษปรับเงิน 10,000 ปอนด์จากข้อหาเปลี่ยนชุดแข่งกลางคัน นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ แมนฯ ยูฯ ใส่ชุดเยือนสีเทา พร้อมผลงานสุดย่ำแย่ในฤดูกาล 1995/96 ในเสื้อที่เล่นนอกบ้านแพ้ 4 จาก 5 เกมจากชุดดังกล่าว

รู้หรือไม่ว่า การยกเลิกชุดแข่งสีเทาในวันนั้น เกิดขึ้นโดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสีชุดแข่งที่มีผลต่อการมองเห็นจากปากของ แกรี เนวิลล์

“บอสเป็นคนยกเรื่องนี้มาพูดเอง เขาเกลียดชุดนั้น และมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลัง

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

“ทุกวันนี้ยังมีการล้อกันอยู่เลย ว่าเราเปลี่ยนชุดเพราะทีมกำลังแพ้ หรืออะไรก็ตาม แต่ความจริงคือ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จ้าง “เกล สตีเฟนสัน” ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็น  เข้ามาทำงานกับทีม สัปดาห์ละสองครั้ง

“เพราะมันเห็นได้ชัดไงล่ะ เหตุผลที่คนสวมเสื้อสีเหลืองสว่างบนมอเตอร์เวย์ก็เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย ไม่มีใครใส่สีเทาบนมอเตอร์เวย์หรอก เธอบอกกับเขาว่า ‘นี่มันไม่ถูกต้อง นักเตะจะมองเห็นกันและกันในบรรยากาศที่แออัดได้ช้ากว่าชุดสีอื่น’

“เรื่องนี้มันกินเวลามาหลายเดือน เขาบอกไม่เอาชุดนี้หลายเดือนก่อนหน้านี้ มันไม่ถูกใจเขาเลยแม้แต่น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นเริ่มทำงานร่วมกับผู้ผลิตชุดแข่งในการทำให้ชุดแข่งของเราโดดเด่นที่สุด มันมีเหตุผลทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังมากกว่าที่พูดกันว่า ‘ผู้จัดการทีมไม่ชอบชุดนี้ นั่นคือเหตุผลที่เราแพ้’”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0