มีรถคันเดียว! ปรับเงิน นรา ยูไนเต็ด เตรียมรถพยาบาลไม่ครบ

คณะวินัยฯ ลงโทษสโมสรนรา ยูไนเต็ด จากความบกพร่องในการเตรียมรถพยาบาลที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลรายการบีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม ที่เปิดบ้านถล่ม ชุมพร ยูไนเต็ด 5-1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568
เหตุการณ์ดังกล่าว นรา ยูไนเต็ด ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาล พร้อมรถพยาบาลประจำสนามแข่งขัน จำนวน 2 คัน จากโรงพยาบาลปัตตานี แต่มีรถพยาบาลมาประจำสนามแข่งขัน จำนวน 1 คัน ตลอดการแข่งขัน
- ผลพิจารณาโทษ
ลงโทษสโมสรนรา ยูไนเต็ด ไม่จัดรถพยาบาลให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ จึงมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.3.12 วรรคแรก ปรับเงิน 20,000 บาท แต่เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3 จึงลงโทษปรับหนึ่งในสี่ ปรับเงิน 5,000 บาท
- ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ
ข้อ 5.3.12 ต้องจัดรถพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อรองรับการเจ็บป่วยฉุกเฉินของนักกีฬาฟุตบอลหรือผู้ชม จำนวน 2 คัน หรือตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันรายการนั้น ก่อนเริ่มเวลาการแข่งขันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที มิฉะนั้นจะถูกปรับ โดยครั้งแรก 20,000 บาท หากมีครั้งต่อไปปรับครั้งละ 30,000 บาท
ทั้งนี้ นรา ยูไนเต็ด เพิ่งโดนโทษหนักปรับเงิน 2.4 แสน โดนแบนทั้งสนามเหย้าและแฟนบอล 2 นัด รวมถึงโค้ชที่โดนแบน 4 นัด จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเกมกับ พีที สตูล เอฟซี ในการแข่งขัน เมืองไทย คัพ (รอบคัดเลือก) วันที่ 22 ตุลาคม 2568