มีผลอย่างมาก! 'ชล็อต'ชี้ ลิเวอร์พูล ได้แชมป์ลีกปีก่อน เพราะตกรอบ UCL เร็ว

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล มองว่าการตกรอบยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อฤดูกาลก่อน อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ 20
กุนซือชาวดัตช์ พาหงส์แดงผงาดคว้าแชมป์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว หลังมารับช่วงต่อจาก เยอร์เก้น คล็อปป์ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าการพ่าย เปแอสเช ตั้งแต่รอบ 16 ทีมสุดท้ายศึก UCL ส่งผลอย่างมากกับความสำเร็จซีซั่นก่อน เพราะทำให้ทีมมีเกมน้อยลงและมีเวลาเตรียมพร้อมมากขึ้น
"พูดแบบนี้อาจจะไม่ชอบกันนะ แต่บางทีเหตุผลที่เราคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลที่แล้วอาจเป็นเพราะเราต้องเจอกับ ปารีส แซงต์-แชร์แมง ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย แชมเปี้ยนส์ลีก" ชล็อต กล่าว
"เพราะพวกเขาเอาชนะเราได้ และเรามีเวลาเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปเต็มสัปดาห์ทุกครั้ง บางทีนั่นอาจช่วยเราได้ ผู้จัดการทีมทุกคนรู้ดีว่ายิ่งคุณมีทีมที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งพร้อมสำหรับเกมจำนวนมากมากขึ้นเท่านั้น”
โดยมีสถิติที่สนับสนุนคำพูดของ ชล็อต คือ ลิเวอร์พูล แพ้เกมเยือนในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว 4 นัดในฤดูกาลนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากลงเล่นเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กลางสัปดาห์