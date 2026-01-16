มีผลงานอะไร? รอย คีนงงอีแวนส์โผล่ร่วมทีมโค้ชแมนฯ ยูฯ

รอย คีน ตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตั้งคำถามการที่ ไมเคิล คาร์ริค เลือก จอนนี อีแวนส์ ร่วมงานโค้ชกับสโมสร แม้ไม่มีประสบการณ์ทางสายงานโค้ช
อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ กลับมายังปีศาจแดง เพื่อทำหน้าที่เฮดโค้ชแทนที่ รูเบน อโมริม ไปจนจบฤดูกาลนี้ โดยเขาดึงตัว สตีฟ ฮอลแลนด์ ผู้มีผลงานกับ เชลซี และมือขวาของ แกเร็ธ เซาธ์เกต ในทีมชาติอังกฤษมาเป็นผู้ช่วย
เช่นเดียวกับ โจนาธาน วู้ดเกต ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่คุมทีมที่ มิดเดิลสโบรห์ นอกจากนี้ยังมีชื่อ จอนนี อีแวนส์ ที่อยู่ในทีมสตาฟฟ์ช่วงคุมทีมขัดตาทัพ 2 นัดของ ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ และได้รับความไว้วางใจต่อในยุค คาร์ริค ซึ่งเป็นสิ่งที่ คีน ไม่เห็นด้วยสักเท่าไร
“สตีฟ ฮอลแลนด์ ผมไม่ได้จะบอกว่าเขานำพาความสำเร็จมาได้แน่นอน แต่เขาคือบุคลากรที่จริงจัง ผมคิดว่าเขาจะทำให้ทีมสตาฟฟ์ของคาร์ริคดีขึ้นได้แน่นอน” เนวิลล์ เปิดประเด็น ก่อนที่ คีน จะพูดต่ออย่างรวดเร็ว
“แล้วโค้ชคนอื่นที่เขาพาเข้ามาล่ะ? โค้ชสองคนดูเหมือนจะเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้ แล้วอีกสองคนล่ะ ผมไม่เคยเห็นฝีมือมาก่อน
“เขาไปเที่ยวชายหาดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนกับ จอนนี อีแวนส์, อีแวนส์ ที่อำลา แมนฯ ยูไนเต็ด 4-5 สัปดาห์ก่อนจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนักเตะยืมตัว และ ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ก็ไปให้ตำแหน่งกับเขา มันแปลก ๆ นะที่ไปให้ตำแหน่งเขาแบบนั้น
“เขาทำงานได้สองเกม เฟล็ทเชอร์ไป และ คาร์ริค ก็ให้โอกาสเขา เยี่ยมไปเลยว่ามั้ย งั้นเราควรไปเที่ยว บาร์เบโดส กันบ้างสิสักสัปดาห์
“คุณพูดถึงการดึงโค้ชมาร่วมงาน คุณชื่นชมว่าเขามีประสบการณ์ แล้ว โจนาธาน วู้ดเกต กับ จอนนี อีแวนส์, จอนนี อีแวนส์ ทำอะไรถึงได้เป็นโค้ชชุดใหญ่ของ แมนฯ ยูไนเต็ด?
“เขาออกจากงานไปเมื่อสี่สัปดาห์ก่อน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนักเตะยืมตัว แล้วเขาก็กลับมาทำงานเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ นี่มันความก้าวหน้าในอาชีพชัด ๆ ว่าไหมล่ะ?”