มีคุณภาพ! โค้ชกรุงเทพคริสเตียนชู จอมพล ดีพอเล่นยุโรป

โรนัลด์ โบเร็ตติ กุนซือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ชื่นชม จอมพล หอมบุญมา กองหน้าดีกรีทีมชาติไทย U17 มีความสามารถมากพอจะเล่นในระดับยุโรป
จอมพล หอมบุญมา เหมาคนเดียว 2 ประตูในเกมที่ทีมเอาชนะ พิชญบัณฑิต 2-0 รักษาสถิติ ไม่แพ้ใคร 3 นัดติดต่อกันในฟุตบอล ASSETWISE BG CUP U19 2025 นัดที่ 3 กลุ่ม A
"ครึ่งแรกเป็นเกมที่ยากสำหรับเรา พิชญบัณฑิต ลงไปรับลึกมาก แทบจะอยู่ในแดนตัวเองทั้ง 11 คนเลย เราสร้างโอกาส แต่ก็ทำประตูไม่ได้" เฮดโค้ชกรุงเทพคริสเตียน กล่าว
"ครึ่งหลัง พิชญบัณฑิต ดันไลน์สูงขึ้น ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้น"
"สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับทีมเราคือเรื่องของฝุ่นที่เยอะมาก ทีมเราเล่นเพรสซิ่งสูง ทำให้เราหายใจลำบาก แต่สุดท้ายเราก็รับมือกับมันได้"
จากนั้นได้กล่าวชม จอมพล หอมบุญมา กองหน้าตัวเก่งว่า "สัปดาห์ที่แล้วเราซ้อมทำประตู ผมพยายามบอกเขาเวลาอยู่หน้าประตูให้นิ่งๆ ซึ่งในการซ้อมเขาก็ทำได้ดี เกมนี้เขาได้โชว์ในสิ่งที่ซ้อมมาที่สามารถทำประตูได้"
"ผมรู้จักเขามานานหลายปี มีช่วงหนึ่งที่ไปคัดทีมชาติ แล้วเจ็บหนักที่หัวไหล่ ก่อนหน้านั้นคุณภาพเขาดีมาก ดีพอจะไปเล่นที่ยุโรปได้เลย อาการเจ็บทำให้เขาพลาดโอกาสไป"
"เขาต้องหาฟอร์มเดิมๆ กลับมา แต่ด้วยคุณภาพ ทักษะเขาดีพอจะไปเล่นยุโรปได้เลย" โรนัลด์ โบเร็ตติ ปิดท้าย