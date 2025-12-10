มีความหมายมาก! 'ชล็อต'ซึ่งใจแฟน ลิเวอร์พูล ร้องเพลงเชียร์ หลังจบเกมบุกชนะอินเตอร์

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่แฟนบอลพร้อมใจกันร้องเพลงสนับสนุนเขา หลังเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ที่บุกชนะ อินเตอร์ มิลาน 1-0
เสียงเพลงดังกล่าวของแฟนบอลดังขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเกม และเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจบการแข่งขัน เมื่อกุนซือชาวดัตช์เดินไปขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางตามมาเชียร์ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามีความหมายกับเขาอย่างมาก
“มันมีความหมายมากที่แฟนบอลร้องเพลงให้ผม แต่ผมพูดเสมอว่านี่ไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียว มันคือเรื่องของทีม และแฟนบอลก็มาเพื่อสนับสนุนทีม” ชล็อต กล่าว
“มันแสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราทุกคนจะอยู่เคียงข้างกัน และสู้ไปด้วยกัน นี่คือสิ่งที่แฟนบอลแสดงให้เห็นในวันนี้”