มิเกลลากุนซือฟุตซอลไทย - ปิดโซเชียล ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่

มิเกล โรดริโก ประกาศลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยแล้ว หลังจบทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์ 2025 โดยพาโต๊ะเล็กช้างศึกจบเพียงรองแชมป์ พร้อมระบุว่าเกมดังกล่าวคือการทำหน้าที่นัดสุดท้ายในฐานะโค้ชฟุตซอลอาชีพ พร้อมยืนยันจะไม่รับงานคุมทีมระดับอาชีพอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติใด ๆ
"เมื่อวานนี้เป็นวันที่พิเศษมากสำหรับผม และผมอยากจะแบ่งปันเรื่องนี้กับทุกคนการแข่งขันซีเกมส์นัดเมื่อวานคือการทำหน้าที่นัดสุดท้ายของผมในฐานะโค้ชฟุตซอลอาชีพ"
"มันเป็นวันที่พิเศษมากเพราะเป็นการอำลาอาชีพโค้ชของผมอย่างถาวร ในประเทศที่ผมรักอย่างสุดหัวใจ และจะเป็นที่ที่อยู่ในใจของผมตลอดไป"
"น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถทิ้งท้ายมันด้วยชัยชนะเพื่อให้ทุกคนมีความสุขได้ แต่ถึงอย่างนั้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราก็ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเอเชียน คัพ และจบอันดับที่ 9 ของโลกในศึกฟุตซอลโลก ดังนั้นผมจึงมีความสุขมากกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้"
"เหตุผลในการอำลาวงการฟุตซอลอาชีพของผมนั้นชัดเจนมาก คือผมต้องกลับไปสเปนเพื่อเริ่มต้นช่วงเวลาใหม่ของชีวิตและดูแลครอบครัว ซึ่งเป็นเหตุผลส่วนตัวและครอบครัวโดยเฉพาะ และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตช่วงนี้ของผม"
"ผมจะไม่คุมทีมในระดับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติใด ๆ อีกต่อไป เกมของผมได้จบลงแล้ว"
"จากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปใช้กับสิ่งที่ผมหลงใหลเป็นอันดับสอง นั่นคือการสอนเด็ก ๆ และโค้ชรุ่นใหม่ ผมจะร่วมงานกับสโมสรสมัครเล่น Albolote FS ในบ้านเกิดของผม และยินดีช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการการสนับสนุน"
"ผมอยากจะบอกว่า เมื่อตอนที่คุณอดิศักดิ์โทรหาผมเมื่อสองปีก่อนเพื่อให้มาช่วยทีมชาติไทยในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนและยากลำบาก ตอนนั้นผมได้เกษียณจากฟุตซอลระดับสูงไปแล้ว แต่ผมก็ไม่ลังเลเลยที่จะกลับมายังประเทศที่ผมรัก นับตั้งแต่ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผมเคยอยู่ที่นี่ครั้งแรกในปี 2016"
"สองปีที่ผ่านมานี้ช่างมหัศจรรย์มาก แต่มันก็แลกมาด้วยการเสียสละส่วนตัวที่หนักหน่วงจากการที่ต้องอยู่ไกลบ้าน ในช่วงเวลาที่ผมควรจะอยู่ที่นั่น เพราะผมได้สัญญากับครอบครัวไว้ว่าฟุตซอลจะไม่ใช่ลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของผมอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ผมได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่น ความสุข และความรักที่มีต่อพวกคุณทุกคน ผมสัมผัสได้ถึงความรักตั้งแต่วันแรก และนั่นคือแรงผลักดันให้ผมเดินหน้าต่อ โดยมีเป้าหมายเดียวคือการทำให้ประเทศไทยติด 10 อันดับแรกของโลก และได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศเอเชียน คัพ"
"ผมเป็นหนี้บุญคุณอย่างมาก จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ผ่านทาง "พี่ชาย" ของผม คือ คุณอดิศักดิ์ เขาได้พยายามทุกวิถีทางที่จะโน้มน้าวใจผม แต่ผมขอยืนยันว่านี่คือการตัดสินใจที่ผมต้องทำ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้"
"มันเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ ขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงๆ ขอบคุณเพื่อนรัก คุณอดิศักดิ์ ขอบคุณสมาคมฯ และคุณแป้ง ที่ไว้วางใจในตัวผม นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเฮดโค้ช ทีมชาติไทยที่ยิ่งใหญ่"
"ถึงแฟนฟุตซอลชาวไทย ผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ขอบคุณสำหรับความรักและความปรารถนาดีที่ผมได้รับทั้งในสนามและนอกสนาม ผมจะเก็บพวกคุณไว้ในใจเสมอและจะไม่มีวันลืม ตัวผมเองก็เปรียบเสมือนพลเมืองไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสเปนไปแล้ว"
"สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบคุณผู้เล่นและทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทุกคน ผมรักพวกคุณมาก พวกคุณคือส่วนหนึ่งในความทรงจำและครอบครัวของผม หากไม่มีพวกคุณ ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในช่วงสองปีที่ผ่านมาคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ผมขออวยพรให้พวกคุณโชคดีในศึกเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึง ผมหวังว่าพวกคุณจะคว้าแชมป์มาครองได้ในที่สุด ผมปรารถนาเช่นนั้นจากก้นบึ้งของหัวใจ"
"ผมจะปิดโซเชียลมีเดียของผม (Instagram และ X) เพราะผมต้องการตัดขาดจาก "ชีวิตเดิม" โดยสิ้นเชิง เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่"
"ผมอยากจะกล่าวพร้อมน้ำตาว่าลาก่อน หรืออาจจะดีกว่าถ้าบอกว่าแล้วพบกันใหม่ ประเทศไทย ผมรักพวกคุณทุกคนมากครับ"