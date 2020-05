มาไวไปไว! ซัลฟอร์ดแยกทางกิ๊บสันหลังลีกทูตัดจบ

ซัลฟอร์ด ซิตี้ ประกาศแยกทางกับ 11 นักเตะ หลังจากที่ลีกทูตัดสินใจตัดจบฤดูกาลนี้ไปแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นมี ดาร์รอน กิ๊บสัน อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดรวมอยู่ด้วย

มิดฟิลด์ชาวไอริชดีกรีเด็กปั้นปีศาจแดง เพิ่งจะเซ็นสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้กับทีมที่มีกลุ่มตำนานนักเตะชุดคลาส ออฟ 92 เป็นเจ้าของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้ลงสนามไปทั้งหมดแค่ 4 เกมเท่านั้น ซึ่งจากการที่ลีกทูเลือกปิดฉากฤดูกาลนี้ไปแล้ว ทำให้เขาต้องอำลาสโมสรไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ ซัลฟอร์ด ซิตี้ ทำผลงานจบอันดับ 10 ในศึกลีกทูในฤดูกาลนี้ที่ปิดฉากไปแล้ว หลังจากทั้ง 24 สโมสในลีกทูลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ตัดจบฤดูกาลนี้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

We can confirm our released and retained list.



Thank you to all who are moving on for your efforts, and best of luck in the future!



👉 https://t.co/8QFsTwgnW1#WeAreSalford 🦁🔴 pic.twitter.com/NIvssFXZzh