มาได้ปีเดียว! สิงห์คอนเฟิร์ม'โซลา'อำลาตำแหน่งผู้ช่วยกุนซือ

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า จานฟรังโก้ โซลา ตำนานดาวยิงของสโมสร อำลาตำแหน่งผู้ช่วยกุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อดีตกองหน้าชาวอิตาเลียน ย้ายกลับมาร่วมงานกับสโมสรอีกครั้งในฐานะผู้ช่วยของ เมาริซิโอ ซาร์รี หลังเคยค้าแข้งกับทีมในฤดูกาล 1996-2003 ลงสนาม 312 นัด ยิงไป 80 ประตู

โดยเขามีส่วนช่วย ซาร์รี ในการปรับตัวเขากับฟุตบอลอังกฤษ และช่วยทีมจบอันดับ 3 ในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงคว้าแชมป์ยูฟ่า ยูโรป้าลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนที่ทีมจะประกาศแยกทางกับ ซาร์รี ที่ย้ายไปคุมทีมยูเวนตุส

ล่าสุด เชลซี จะแถลงยืนยันว่า โซลา จะไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยกุนซือในฤดูกาลหน้า หลังทีมเพิ่งแต่งตั้ง แฟรงก์ แลมพาร์ด เข้ามาคุมทีมด้วยสัญญา 3 ปี

"ทุกคนที่สโมสรเชลซีขอขอบคุณ จานฟรังโก้ สำหรับความทุ่มเทของเขาในฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จ และเราขออวยพรให้เขาโชคดีสำหรับก้าวต่อไปในอาชีพ เขาจะเป็นที่ต้อนรับที่นี่อยู่เสมอ" แถลงการณ์ของ เขลซี

Thanks for everything, Gianfranco. 💙