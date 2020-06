มาแล้ว! "นือเบล" เข้าเช็คร่างกายกับบาเยิร์นผ่านฉลุย

อเล็กซานเดอร์ นือเบล ผู้รักษาประตูใหม่แกะกล่องของบาเยิร์น มิวนิค เดินทางมาตรวจเช็คร่างกายกับสโมสรใหม่ผ่านไปได้ด้วยดีเป็นที่เรียบร้อย

เสือใต้เซ็นสัญญาคว้าตัวนายด่านวัย 23 ปี มาเสริมทัพล่วงหน้าแบบไม่มีค่าตัวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม หลังมือกาวรายนี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับชาลเก้ 04 ที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้

ล่าสุดจอมหนึบชาวเยอรมันเดินทางมาตรวจร่างกายกับต้นสังกัดใหม่แล้ว พร้อมให้สัมภาษณ์สั้นเป็นครั้งแรกด้วยว่า "ความประทับใจแรกนั้นดีมาก ๆ ผมอยากรีบมุ่งหน้าไปสู่ก้าวถัดไป เป้าหมายของผมคือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ฉลองความสำเร็จที่มากมายกับบาเยิร์น"

An agreement was reached for Alexander #Nübel to join #FCBayern earlier this year. The 23-year-old goalkeeper has now completed his medical and signed a five-year contract until 30th June 2025 with the record champions ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/XJ2aZPYLAD